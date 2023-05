Alckmin vai a feira do MST e reforça apoio do governo a reforma agrária

Vice-presidente disse que a feira é importante para mostrar um trabalho "sério, mas que pouca gente conhece" (foto: Reprodução/Instagram/Geraldo Alckmin) O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), marcou presença na 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária, em São Paulo, nesse sábado (13/5). O evento é idealizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que ganhou elogios e a defesa do governista contra a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar as recentes invasões de terra promovidas pelo grupo.









Na feira, o MST expõe 500 toneladas de alimentos produzidos por famílias Sem Terra de assentamentos e acampamentos do movimento espalhados em todo país. Para Alckmin, o evento é importante para demonstrar um “trabalho sério, que pouca gente conhece”.





Ainda quando era governador de São Paulo, pelo PSDB, Alckmin chegou a criticar as invasões de propriedade promovidas pelo grupo, ao mesmo tempo que dizia apoiar a reforma agrária no estado. “Eu sempre venho às feiras. A primeira vez foi em 2013, quando eu era governador. Havia uma resistência quanto a eles [sem terra] usarem o Parque da Água Branca. Nós autorizamos e eu vim”, disse.

O movimento do vice-presidente mostra uma aproximação do governo com o MST, que tem enfrentado pressão de setores do agronegócio, de deputados ruralistas e de governadores. O grupo é um aliado histórico do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Pl), mas a CPI que vai investigar as invasões de terra no chamado “Abril Vermelho” pode ser usada como munição da oposição em uma tentativa de desgastar a imagem dos governistas.

CPI

Alckmin contestou a decisão da Câmara dos Deputados de criar uma CPI para investigar o MST. Para o vice-presidente, o Brasil já tem muitos órgãos de fiscalização e a função do Congresso é legislar e aprofundar o debate em questões como a reforma tributária. “Sou muito cauteloso com esta história de CPI. O trabalho do legislativo é legiferante, não policialesco. Sou muito cauteloso em relação a qualquer CPI”, disse.





Outros governistas também criticaram a instalação da CPI. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, por exemplo, afirmou que o colegiado vai achar “coisas interessantes” e destacou o trabalho de agricultura promovido pelo grupo. “Vão ver que ali [nos acampamentos e assentamentos do movimento], tem suco de uva que não tem trabalho escravo. Vão encontrar produtos que não têm agrotóxicos. Vão encontrar soja não transgênica”, afirmou.