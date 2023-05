Michelle Bolsonaro: PF vai rastrear recursos da ex-primeira-dama

Áudios vazados indicam um esquema de pagamento de gastos com dinheiro vivo, mas defesa nega irregularidades (foto: Isac Nóbrega/PR - 03/03/2022) Conversas entre o então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e assessoras mostrariam a existência de uma orientação para o pagamento em dinheiro vivo de despesas da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. As conversas foram interceptadas pela PF por meio da quebra de sigilo das comunicações de Mauro Cid — preso em 3 de maio por suspeita de fraudar certificados de vacina da covid-19 —, e ocorreram por meio de áudios enviados por um aplicativo de mensagens. A informações foram publicadas pelo portal UOL.









A investigação também detectou que Michelle usava um cartão de crédito vinculado à conta de uma amiga, Rosimary Cardoso Cordeiro, que era assessora parlamentar no Senado. A PF detectou depósitos em dinheiro vivo para Rosimary com o objetivo de custear as despesas com o cartão de crédito, tentando ocultar a origem dos recursos.





A investigação indicou que duas assessoras da então primeira-dama, Cintia Borba Nogueira e Giselle dos Santos Carneiro da Silva, conversaram entre si e com Mauro Cid manifestando preocupação sobre irregularidades no pagamento de despesas de Michelle . Nas mensagens, Mauro Cid mostrava preocupação que a prática fosse caracterizada como um esquema de rachadinha, uma vez que não havia comprovação da origem dos recursos. Ele ainda diz que o caso "é a mesma coisa do Flávio (Bolsonaro)", denunciado sob acusação de peculato pelo MP do Rio de Janeiro.





Além disso, a investigação mostrou que uma empresa com contratos públicos na gestão de Jair Bolsonaro foi a origem de série de transferências a um militar da Ajudância de Ordens da Presidência da República, que fez saques em dinheiro vivo para pagar despesas de um cartão de crédito usado pela então primeira dama, Michelle Bolsonaro, em pelo menos três ocasiões. O militar, o segundo-sargento Luis Marcos dos Reis, também teria feito ao menos 12 depósitos em dinheiro na conta de uma tia da então primeira-dama.