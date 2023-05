Ciro Nogueira sobre o governo Lula: 'Mentira cada vez mais visível'

Ciro Nogueira aproveitou críticas de Ciro Gomes ao PT para endossar ataques ao governo petista (foto: Evaristo Sá/AFP)

Ciro Gomes quebra o silêncio

O senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, aproveitou a quebra de silêncio do ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT), que criticou o governo Lula na última sexta-feria (12/5), após meses sem se pronunciar sobre o assunto, para endossar os ataques ao petista.Neste sábado (12/5), o parlamentar compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que Ciro Gomes dispara críticas ao presidente e acrescentou: "A verdade sobre a mentira que é o governo do PT está cada vez mais ficando visível para o Brasil e os brasileiros", escreveu o senador no Twitter.No trecho destacado por Nogueira, o ex-governador do Ceará comenta o desmatamento recorde na Amazônia durante o primeiro trimestre do ano. "Como diz aquele velho ditado, você pode enganar uma pessoa por muito tempo; algumas por algum tempo; mas não consegue enganar todas por todo o tempo. É isso aí, Lula", concluiu o senador.Após quatro meses sem se posicionar sobre o resultado das eleições, Ciro Gomes reapareceu com duras críticas ao presidente Lula . Nessa sexta-feira (12/5), o ex-ministro da Fazenda afirmou que a corrupção continua solta no governo e disse que o atual chefe do Executivo não tem compromisso com a mudança.As declarações foram feitas durante uma palestra na Universidade de Lisboa. Na avaliação de Ciro, o Brasil não aprendeu nada com seus erros."Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada. É diferente de ser inocentado em um julgamento", assinalou.Ele disse, contudo, que o petista e Bolsonaro são pessoas diferentes. "Com Lula, eu me sento para tomar uma cerveja e dizer as verdades todas para ele. Com Bolsonaro, eu não saio", frisou.