Ciro Gomes sobre resultado das eleições: 'Algo está errado comigo'

Ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) afirma que seguirá ajudando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Reprodução/Youtube/Ciro Gomes) O ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta sexta-feira (12/5), durante palestra na Universidade de Lisboa, em Portugal, que não deve mais se candidatar e comentou sobre não ter sido eleito no pleito presidencial de 2022.





“Eu não represento mais uma corrente de opinião. Eu me sentia representando uma corrente de opinião, eu não me sinto mais (…) alguma coisa tá errada comigo, não é com o povo”, lamentou o político cearense.









Após uma carreira política que inclui deputado estadual, deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda e da Integração Nacional, o político apontou que não tem intenção de concorrer nas próximas eleições.

“Eu vou morrer militando, vou achar outro caminho, mas candidato, nesse momento, eu não gostaria mais de ser, não”, pontuou Ciro.





Ciro Gomes também comentou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito no pleito de 2022, e afirmou que pretente seguir ajudando o petista. De 2003 a 2006, Ciro foi ministro no primeiro mandato do atual presidente.





"Lula popularíssimo, merecidamente, eu ajudei a vida inteira, como creio estar ajudando ainda, embora de outro jeito", comentou.