'É uma minhoca a cada enxadada nessa herança de Bolsonaro', diz Padilha

“É uma minhoca a cada enxadada nessa herança de Bolsonaro”, disse no Twitter.

Segundo o ministro foi “só as instituições passarem a ser autônomas” para denúncias começarem a aparecer. “É só as instituições passarem a ser autônomas, como hoje é a Polícia Federal, que descobrimos escândalo atrás de escândalo de Bolsonaro e em torno da sua família e dos assessores mais próximos. E as instituições vão continuar apurando. Nós queremos apurar quem financiou, quem mobilizou os atos terroristas de 8 de janeiro", disse o ministro durante visita ao interior de São Paulo.