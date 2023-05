Michelle Bolsonaro vai depor à PF sobre os pagamentos em dinheiro vivo

Michelle Bolsonaro teria pago boleto de plano de saúde do irmão com recursos da Ajudância de Ordens (foto: JL ROSA / AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deve ser chamada para depor à Polícia Federal (PF) para prestar esclarecimento sobre os pagamentos de despesas pessoais em dinheiro vivo, no âmbito das investigações sobre o suposto esquema de desvio de recursos do Palácio do Planalto durante a gestão Bolsonaro.