Gilmar Mendes para Moro: 'Não pode perder o senso do ridículo'

Gilmar Mendes voltou a rebater a acusação de venda de Habeas Corpus lembrando que Moro é acusado de vender decisões judiciais na Lava Jato (foto: Fellipe Sampaio SCO/STF/Waldemir Barreto/Agência Senado) O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a disparar críticas ao senador Sergio Moro (União-PR) e insinuou que ele perdeu "o senso do ridículo" ao acusá-lo de vender habeas corpus.

Moro foi denunciado à Suprema Corte pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por calúnia contra o ministro após viralizar um vídeo em que ele fala em "comprar um habeas corpus de Gilmar Mendes".













"Eu não sei se tenho horror ou pena do Sergio Moro, mas quem está sendo acusado de vender setenças, é ele, pelo Tacla Duran. E eles fizeram um tipo de corrido maluca no Paraná, no Rio Grande do Sul, para impedir que o Tacla Duran fizesse um simples pronunciamento. A gente deve rezar é para não perder o senso de Justiça. Se a gente não tiver sorte, que continuemos a rezar e pedir a Deus para não perder o senso do ridículo", disse Gilmar Mendes.