Nove em cada dez entrevistados afirmam preferir o modelo de trabalho por aplicativo Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press. Cerca de 75% dos motoristas e entregadores de aplicativos optam pela autonomia em detrimento do vínculo empregatício tradicional previsto na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Os dados são da pesquisa Futuro do trabalho por aplicativo, realizada pelo Datafolha e encomendada por Uber e iFood.





O estudo entrevistou 1.800 motoristas e 1.000 entregadores, sendo 94% homens e 4% mulheres. Nove em cada dez entrevistados afirmam preferir o modelo de trabalho por aplicativo, visto que garante maior liberdade para determinar horários e recusar solicitações de viagens e entregas, além de permitir o uso de múltiplos aplicativos.





Além disso, 83% dos entregadores e 74% dos motoristas manifestaram interesse em continuar trabalhando com aplicativos de mobilidade e entrega, mesmo sem a regularização do serviço com vínculos de trabalho previstos na CLT.





O levantamento também revelou que 84% dos entrevistados são chefes de família, com aproximadamente três pessoas dependentes do salário, e que 51% dos trabalhadores têm o aplicativo como única fonte de renda, enquanto 49% o utilizam como complemento.