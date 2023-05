430

Promoção envolvendo produtos Yoki é falsa Divulgação/Yoki Com a aproximação das festas juninas, surgiu no WhatsApp uma suposta promoção da Yoki chamada Arraial Premiado. Segundo as mensagens compartilhadas, a empresa estaria oferecendo prêmios de R$ 500 para aqueles que acessarem um site de origem russa e compartilharem seu link com amigos no aplicativo.





A mensagem que circula no WhatsApp afirma que, ao entrar no site, o usuário deve responder a algumas perguntas básicas e participar de um 'jogo de caixas'. No entanto, não se deixe levar por essa oferta, pois se trata de uma falsa promoção com o objetivo de coletar informações pessoais dos internautas.





Mesmo seguindo todos os passos indicados no site, não haverá recompensa no final. Três possíveis consequências podem ocorrer: 1) ser redirecionado a um site pesado que pode travar seu celular ou computador; 2) ser direcionado a outro site com promoções falsas; 3) ser redirecionado a um site através de programas afiliados (que também pode travar seu aparelho).





Uma busca mais aprofundada sobre a suposta promoção da Yoki, não revela nenhuma informação nos canais oficiais da empresa, principalmente no que diz respeito ao compartilhamento de um site russo. Portanto, assim como outras ofertas falsas, essa história é falsa.