A rede de supermercados Verdemar, que participa pela primeira vez do Dia Livre de Impostos (DLI), vai zerar os impostos de diversos produtos, assim como a rede Supernosso, e estendem as ofertas desTa quinta-feira (25/5) até domingo (28/5) ou enquanto durarem os estoques. A rede estreante traz descontos de até 50% em itens nacionais, importados e de produção própria.

No Supernosso, os setores de destilados, adega, cervejas e demais bebidas, perfumaria e limpeza, entre outros, terão ofertas para os clientes. Os destaques vão para os vinhos argentinos ou portugueses de 750 ml, que serão vendidos com 44% de desconto. O vinho argentino Samchen reserva nas uvas malbec, cabernet sauvignon, merlot e blend, compõe o catálogo das promoções, bem como o vinho português Índio Rei Universo, branco e rosé.





Os descontos nos preços da batata Pringles, azeitonas, alvejante da marca Vanish, sabonete Protex e o queijo parmesão ralado da marca President também chamam a atenção.

Já no Verdemar, entre os produtos de marca própria, destacam-se os pães artesanais da casa, como a bisnaguinha, o pão ciabatta sem recheio e a focaccia rústica napolitana. Cervejas, gin, queijos e outros lácteos, carnes nobres e biscoitos também terão descontos. Outro destaque é o damasco turco de importação exclusiva do supermercado.





O tradicional caldo de feijão da rede também estará com um preço especial para a data. Haverá, ainda, ofertas no Espaço Bem-Estar, como em granolas e barras de proteínas, bebidas vegetais e iogurtes a base de whey. Além disso, o setor de perfumaria e limpeza terão itens selecionados com condições especiais.





O que é o Dia Livre de Impostos





As unidades da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) de todo o Brasil promovem, nesta quinta-feira (25/5), o Dia Livre de Impostos, campanha que tem o objetivo de conscientizar o consumidor a respeito do impacto que os impostos têm sobre o preço final dos produtos.

Durante o dia nacional, produtos são vendidos com o valor que eles teriam se não houvesse impostos, representado descontos de até 70%. A lista de produtos é extensa e vai de gasolina e gás de cozinha a alimentos e produtos de beleza.





De acordo com o diretor da CDL Jovem, Marcelo Fonseca, é muito importante que grandes comércios, como redes de supermercado e farmácias, participem da campanha, porque são “lojas de compras recorrentes”, e acabam atingindo mais consumidores.