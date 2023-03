Sob gritos de 'picanha', Lula cobra churrasqueira em moradias populares

Lula entrega chave de casa em Rondonópolis-MT (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre o preço das carnes durante entrega de moradias do ‘Minha Casa, Minha Vida’ em Rondonópolis-MT nesta sexta-feira (3/3). O petista brincou que as residências entregues precisam vir com churrasqueira ao ser interpelado pelo público que gritava ‘picanha’.









“Eu saio de Rondonópolis com orgulho, com a cabeça erguida de ver a felicidade dessas pessoas que receberam a chave de casa. Eu fico feliz porque ganhar uma casa é quase uma benção de Deus. Quem viveu de aluguel a vida inteira e ganha a chave de uma casa…(público grita ‘picanha’) e essas casas, viu ministro, têm que ter uma churrasqueira”, disse.





Na sequência, Lula comemorou a queda nos preços das carnes e afirmou que os valores têm que cair ainda mais.





No período eleitoral, o petista criticou reiteradamente a alta no preço das carnes durante os últimos anos no país. As promessas de colocar picanha no prato dos brasileiros virou um emblema de campanha e usado tanto por apoiadores como por adversários.