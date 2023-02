Preços da picanha, frango e cortes suínos caem na Grande BH, em fevereiro

Imagem ilustrativa - Foto capturada em 5/12/2022 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro e o aplicativo comOferta.com, entre os dias 1 e 3 de fevereiro de 2023, apontou redução de até 8.18% no preço médio de diversas carnes na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A pesquisa consultou o preço médio do quilo de carnes bovinas, suínas, frango e salsicha em 37 estabelecimentos.



O filé mignon, que em janeiro custava em média R$ 71,08, caiu para R$ 68,81, redução de 3,19%. A picanha tradicional caiu 6,67%, passando de R$ 71,89 para R$ 67,07.





Veja a redução do quilo de cortes bovinos:

Filé Mignon: de R$ 71,08 para R$ 68,81 - redução de 3,19%

Picanha: de R$ 71,89 para R$ 67,07 - redução de 6,67%

Contrafilé: de R$ 48,94 para R$ 47,13 - redução de 3,71%

Alcatra: de R$ 47,08 para R$ 45,78 - redução de 2,77%

O preço dos cortes de frango também caiu bastante. O preço médio do quilo de peito de frango foi de R$ 14,27 para R$ 13,26, redução de 7,1%. O filé de peito, por sua vez, ficou 5,41% mais barato, indo de R$ 21,54 para R$ 20,38.





Veja a redução do quilo de cortes de frango:

Peito de frango: de R$ 14,27 para R$ 13,26 - redução de 7,1%

Filé de peito: de R$ 21,54 para R$ 20,38 - redução de 5,41%

Coxa e sobrecoxa: R$ 12,63 para R$ 11,99 - redução de 5,1%

A maior redução encontrada na pesquisa foi do quilo da salsicha comum, de R$ 11,62 para R$ 10,67, uma redução de 8,18%. Dentre os principais cortes suínos, se destaca o copa lombo, que ficou 3,9% mais barato. O quilo, que custava R$ 19,33, passou a R$ 18,58.





Veja a redução do quilo de cortes suínos:

Copa lombo: de R$ 19,33 para R$ 18,58 - redução de 3,9%%

Bisteca suína: R$ 18,86 para R$ 18,21 - redução de 3,42%

Pazinha: de R$ 16,46 para R$ 16,09 - redução de 2,28%





Salsicha comum: de R$ 11,62 para R$ 10,67 - redução de 8,18%

Preços variam até 175%

A pesquisa também calculou a variação dos preços do quilo das carnes nos estabelecimentos consultados. Nos cortes bovinos houve variações superiores a 100%.





Cortes bovinos:

Lagarto: de R$ 29,99 até R$ 62 - variação de 106,7%

Patinho: de R$ 29,99 até R$ 60 - variação de 100%

Chã de fora: de R$ 29,99 até R$ 60 - variação de 100%

Alcatra: de R$ 29,99 até R$ 62 - variação de 106,7%

Picanha tradicional: de R$ 48,99 até R$ 89,98 - variação de 83,67%





Cortes suínos:

Bisteca: de R$ 13,95 até R$ 28,95 - variação de 107%

Lambo inteiro: de R$ 14,99 até R$ 29,90 - variação de 99,47%

Costelinha: de R$ 17,95 até R$ 31,90 - variação de 77,72%

Pernil sem osso: de R$ 14,99 até R$ 28,90 - variação de 92,8%

Toucinho para torresmo: de R$ 14,99 até R$ R$ 34,80 - variação de 132%

Cortes de frango:

Coxa e sobrecoxa: de R$ 7,99 até R$ 19,95 - variação de 149%

Pé de frango: de R$ 3,99 até R$ 10,99 - variação de 175%

Frango resfriado: de R$ 7,95 até R$ 16,40 - variação de 106%

Pescoço de peru: de R$ 16 até R$ 28,98 - variação de 81%

Toucinho para torresmo: de R$ 14,99 até R$ R$ 34,80 - variação de 132%

Baixa demanda no consumo de carnes





“Essa queda dos preços se dá devido a uma baixa demanda. A gente teve um mês de janeiro muito fraco em matéria de vendas, principalmente em carnes. Esse se tornou um produto muito atípico. Parece que não, mas houve uma redução de consumo. Foi uma redução do consumo doméstico. A gente tem consumido menos”, explicou.





Abreu destacou ainda que houve uma redução no custo de produção das carnes e que isso favorece a redução dos valores repassados ao mercado interno. Ele ressaltou ainda que não se trata de queda nas exportações, já que estas seguem batendo recordes.





Feliciano comemorou, ainda, a redução do preço do frango. “O frango teve uma redução muito forte. O frango que estava com preços altíssimos, principalmente no último trimestre do ano passado, agora deu uma reduzida boa. Quando o frango cai, a população de baixa renda têm mais condições de consumir e isso é bom pro mercado, porque se você consumir mais frango, as carnes bovina e suína tendem a cair mais, em função da oferta e pouca demanda”, finalizou.