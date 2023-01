Com pão francês ou doce, café da manhã em BH está mais salgado

Levantamento considerou ainda um comparativo realizado com os preços praticados em janeiro de 2022, trazendo, portanto, a diferença nos preços nos últimos 12 meses (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Uma pesquisa realizada pelo Mercado Mineiro de 24 a 28 de janeiro em 28 padarias de Belo Horizonte revelou um dado que certamente não vai deixar o consumidor chocado: o café da manhã ficou mais caro. Em 12 meses, o leite integral subiu 39%, seguido da muçarela (31%), do cafezinho (16,88%) e do pão francês (16,35%). Para o levantamento, foram visitadas padarias no Centro da capital, passando por diversos bairros das zonas Sul, Nordeste, Norte, entre outras.

“Acaba que a padaria não tem para onde correr e repassa os reajustes aos consumidores desses produtos que têm maior giro, como o próprio pão, que teve uma certa estabilidade no início do ano passado, mas voltou a aumentar em dezembro juntamente com o leite, um item que até no período chuvoso fica mais caro, pois o custo de transporte aumenta”, avalia.

Feliciano acrescenta ainda que não há como prever o comportamento dos preços nas padarias ao longo dos próximos meses. “Geralmente, as padarias, por serem próximas das casas, têm ficado mais como um suporte para as pessoas. Existe uma ameaça que são os supermercados, que cada vez mais chegam aos bairros. Há um momento de constante transformação, o que não significa que as padarias vão acabar. O que o consumidor tem que fazer é ficar de olho e sempre pesquisar”, completa.

“Para sobreviver, a gente tem que comprar só o essencial”

Conforme levantamento do Mercado Mineiro, o leite integral foi que registou maior aumento. Atualmente, uma caixinha custa em média R$ 7,11, sendo que em janeiro do ano passado o preço ficava em torno de R$ 5,11. Para a doméstica Ivani Pereira, de 55 anos, que mora no bairro Serra Verde, já não dá mais para consumir leite todos os dias.

“O preço de tudo tá muito caro. Eu não acho o quilo do pão [francês] aqui na minha região por menos de R$ 17. Pão doce nem penso em levar. Leite, então, é só às vezes. Sou doméstica e ganho pouco. Tem muito produto que virou luxo. Já foi a época que a gente ia no mercado e enchia o carrinho. Para sobreviver, a gente tem que comprar só o essencial”, reflete.

Variações de preços entre as padarias

Muitos produtos registraram variação acima de 100%, dependendo do ponto de localização do estabelecimento. Encabeçando a lista está o pão doce, com preços bem salgados que vão de R$ 15,99 a R$ 39,90 – o que representa 149% de variação.

Na vice-liderança, vem o pão sovado registrando 136% entre os valores mínimo (R$ 16,90) e máximo (R$ 39,90) nas padarias da capital mineira. Com 100% de variação, o terceiro lugar do pódio é ocupado pelo tradicional cafezinho, podendo custar entre R$ 1 e R$ 2.



Super popular e item frequente nas compras, o tradicional pão francês ocupa a sétima posição. O preço variou de R$ 15.99 a R$ 25,99, correspondendo a 62% de oscilação.





Aumento no preço médio em comparação com 2022

Leite integral | R$ 5,11 para R$ 7,11| 39%

Muçarela (kg) | R$ 44,22 para R$ 58,01, | 31%

Cafezinho | R$1,29 para R$1,51 | 16,88%.

Pão francês (kg) | R$16,42 para R$19,10 | 16,35%

Pão de queijo | R$ 2,56 para R$ 2,98 | 16,34%.

Pão Doce (kg) | R$ 18,96 para R$ 21,75| 14,72%.

Manteiga Itambé (500g) | R$ 26,85 para R$ 30,67 | 14%





Variação de preços nas padarias em janeiro de 2023

Pão Doce (kg) | R$ 15,99 até R$ 39,90 | 149%

Pão sovado (kg) | R$ 16,90 até R$ 39,90 | 136%

Cafezinho | R$ 1 até R$ 2 | 100%

Mortadela (kg) | R$ 20,90 até R$ 35,00 | 67%

Presunto (kg) | R$29,90 até R$ 49,90 | 66%

Muçarela (kg) | R$ 42,90 até R$ 69,90 | 63%

Pão francês (kg) | R$ 15,99 a R$ 25,99 | 62%

Pão de queijo | R$ 2,50 até R$ 3,98 | 59%

Leite tipo C de saquinho | R$ 4 até R$ 6,29 | 57%

Pão com manteiga | R$ 2 até R$ 2,99 | 49%

Leite integral | R$6,10 até R$ 8,29 | 35%