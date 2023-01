Preço da comida a quilo em BH sobe mais que o dobro da inflação em um ano

Comer fora de casa está mais caro para belo-horizontinos, aponta pesquisa do Mercado Mineiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Pres) O valor da comida a quilo em Belo Horizonte aumentou quase 12% no último ano, uma variação superior ao índice de inflação acumulado de 2022. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (23/1) pelo site Mercado Mineiro mostra que também houve aumento no preço do marmitex e do prato feito.





LEIA MAIS 11:51 - 23/01/2023 Esculturas de escritores mineiros são restauradas para voltar às ruas de BH

19:23 - 22/01/2023 Embaixador do Papa Francisco vai participar de celebrações em Juiz de Fora

08:00 - 22/01/2023 5 motivos para curtir o Carnaval em BH



As variações são relativas aos preços médios apontados em pesquisa realizada pelo Mercado Mineiro em janeiro do ano passado. Todos os aumentos superam muito o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022, que foi de 5,79% de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento foi feito avaliando preços de 82 restaurantes da capital mineira entre 18 e 20 de janeiro deste ano e o resultado mostrou um aumento de 11,91% no valor médio da comida a quilo, que saiu de R$ 53,12 para 59,45%. O marmitex grande teve aumento de 8,57%, saindo de R$ 20,36 para R$ 22,10; o pequeno subiu de R$ 15,59 para R$ 17,91, variação de R$ 14,88%; já o prato feito aumentou 8,46%, de R$ 22,26 para R$ 24,14.





O economista e coordenador do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, destaca que o alto valor das refeições tem motivado mudanças de comportamento entre os moradores de BH que precisam se alimentar fora de casa.





“É pelo aumento dos preços que quem almoça fora está cada vez trazendo mais marmita de casa, porque muitas vezes não tem condições de arcar com o valor tão alto em uma das alimentações. Porque ele ainda tem o café da manhã, tem um café da tarde ou jantar, então pesa muito no orçamento de qualquer família”, avalia.





A partir do valor médio obtido com a pesquisa, o Mercado Mineiro contabiliza que o consumo médio de uma pessoa que consome diariamente um marmitex pequeno e um suco ou refrigerante gasta R$ 697,50 mensalmente. O número sobe para R$ 1.070,88 para quem come 500 gramas em restaurantes de comida a quilo e chega a R$ 884,49 para quem opta pelo prato feito.





Os números da pesquisa do Mercado Mineiro, no entanto, apontam um encarecimento da alimentação em restaurantes de BH inferior ao observado no preço da cesta básica. De acordo com dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), da UFMG, o preço da cesta básica na capital mineira teve uma variação de 16,86% no ano passado.





Variação entre estabelecimentos





A diferença entre os preços dos estabelecimentos chega a 781% entre os restaurantes de comida a quilo avaliados na pesquisa. O menor preço cobrado é de R$ 17 e o mais salgado é de R$14.





A variação no valor do prato feito é de 323%; do marmitex grande, de 204%; e do marmitex pequeno, de 160%.





A pesquisa completa e o nome dos estabelecimentos podem ser acessados no site do Mercado Mineiro