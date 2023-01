IPTU de BH: prazo para pedir revisão termina dia 1º de fevereiro

Em 2023, reajuste no IPTU foi de 5,9% (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - Arquivo) O prazo para pedir a revisão do valor cobrado no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em Belo Horizonte termina em 1º de fevereiro. Os pedidos são motivados por erros de lançamento, alterações cadastrais, solicitações de desoneração tributária, dentre outros.









“Apesar do constante esforço da administração pública em atualizar o banco de dados do município, muitos imóveis podem estar com o cadastro equivocado, gerando cobranças com valores errados”, ressalta Branca.





Em 2023, a expectativa de arrecadação da PBH com o imposto é de cerca de R$ 2 bilhões. Este ano o tributo sofreu um reajuste de 5,9%, que, segundo a prefeitura (PBH), segue apenas o índice de inflação do período, de acordo com a legislação vigente.

Como pedir a revisão

O contribuinte pode solicitar a revisão do IPTU 2023 pelo site da prefeitura, no link www.pbh.gov.br/iptu , ou presencialmente no BH Resolve, na rua dos Caetes, n°342, Centro de BH, mediante agendamento prévio.





Naturalmente, apenas o proprietário que consta no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de BH pode fazer o pedido de revisão, no entanto, por meio de um instrumento de procuração, ele pode autorizar terceiros. P



ela internet, basta possuir os dados do titular. A revisão pode durar seis meses, prazo necessário para análise, conclusão e envio de resposta ao requerente.





Para realizar o pedido, o cidadão deve ser cadastrado no sistema do Governo Federal (GOV.BR) e no Domicílio Tributário dos Contribuintes e Responsáveis Tributários de BH (Decort-BH).





Ainda é necessário informar o número do índice cadastral do imóvel, impresso na guia do IPTU, e a documentação específica para cada tipo de revisão . O processo pode ser acompanhado pelo portal de serviços, na área de relacionamento.

Pagamento

Até 27 de janeiro, o proprietário que optar por pagar o valor do IPTU à vista, parte ou totalidade do tributo, recebe um desconto de 6%. O valor mínimo que pode ser quitado com desconto é o equivalente a duas parcelas mensais - o restante pode ser parcelado sem o benefício.



O parcelamento prevê o pagamento em até 11 meses, com a primeira parcela vencendo no dia 15 de fevereiro, e as seguintes, nos dias 15 de cada mês.

Alíquotas do IPTU 2023 em BH

Imóveis edificados com ocupação exclusivamente residencial

Valor venal até R$ 162.346,00: 0,60%;

Valor venal acima de R$ 162.346,00 e até R$ 405.870,00: 0,70%;

Valor venal acima de R$ 405.870,00 e até R$ 710.276,00: 0,75%;

Valor venal acima de R$ 710.276,00 e até R$ 1.217.623,00: 0,80%;

Valor venal acima de R$ 1.217.623,00 e até R$ 1.623.499,00: 0,85%;

Valor venal acima de R$ 1.623.499,00 e até R$ 2.029.375,00: 0,90%;

Valor venal acima de R$ 2.029.375,00: 1,00 %.

Imóveis edificados com ocupação não residencial e demais ocupações

Valor venal até R$ 60.874,00: 1,20%;

Valor venal acima de R$ 60.874,00 e até R$ 202.931,00: 1,30%

Valor venal acima de R$ 202.931,00 e até R$ 1.014.682,00: 1,40%;

Valor venal acima de R$ 1.014.682,00 e até R$ 2.029.375,00: 1,50%;

Valor venal acima de R$ 2.029.375,00: 1,60%.

Lotes ou terrenos não edificados

Valor venal até R$ 81.168,00: 1,00%;

Valor venal acima de R$ 81.168,00 e até R$ 608.808,00: 1,60%;

Valor venal acima de R$ 608.808,00 e até R$ 1.217.623,00: 2,00%;

Valor venal acima de R$ 1.217.623,00 e até R$ 2.029.375,00: 2,50%;

Valor venal acima de R$ 2.029.375,00: 3,00%.

*Estagiário sob supervisão