IPVA 2023: veja a variação do tributo em Minas dos 20 carros mais vendidos

18:04 - 29/12/2022 IPVA 2023: veja o calendário de pagamento em todos os estados Estado de Minas pesquisou versões dos 20 carros mais vendidos no Brasil em 2021 e constatou que em 18 houve aumento no IPVA de 2023 em comparação a 2022. Os dados referentes aos emplacamentos são da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). A correção do tributo já era esperada, uma vez que o governo estadual não manteve o congelamento adotado em 2022 como forma de alívio às finanças da população em meio à pandemia de COVID-19 e à valorização de mais de 20% de automóveis usados. No ano passado, os contribuintes mineiros arcaram com a mesma quantia de 2021.pesquisou versões dos 20 carros mais vendidos no Brasil em 2021 e constatou que em 18 houve aumento no IPVA de 2023 em comparação a 2022. Os dados referentes aos emplacamentos são da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).





Os modelos citados abaixo têm opções de entrada, intermediária e completa, mas a reportagem colocará apenas uma na lista. A base de cálculo para o tributo de 4% sobre o valor venal dos carros é a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que reúne o preço médio praticado no mercado automotivo.



IPVA dos 20 carros mais vendidos do Brasil em 2021





Hyundai HB20 1.0 Evolution

Hyundai HB20 (foto: Hyundai/Divulgação)







IPVA 2022: R$ 2.484,00

IPVA 2023: R$ 2.741,19

Variação: 10,35%





Fiat Argo Drive 1.0

Fiat Argo (foto: Jorge Lopes/EM D.A Press)





IPVA 2022: R$ 2.190,78

IPVA 2023: R$ 2.365,59

Variação: 7,98%





Jeep Renegade 1.8 Automático

Jeep Renegade (foto: Pedro Cerqueira/EM D.A Press)





IPVA 2022: R$ 3.271,59

IPVA 2023: R$ 3.668,40

Variação: 12,13%





Chevrolet Onix 1.0 Turbo Manual LTZ

Chevrolet Onix (foto: Chevrolet/Divulgação)





IPVA 2022: R$ 2.378,40

IPVA 2023: R$ 2.700,39

Variação: 13,54%





Jeep Compass Limited

Jeep Compass (foto: Jorge Lopes/EM D.A Press)





IPVA 2022: R$ 7.899,18

IPVA 2023: R$ 7.989,60

Variação: 1,14%





Volkswagen Gol 1.0 L Manual

Volkswagen Gol (foto: Divulgação/Volkswagen)





IPVA 2022: R$ 2.031,99

IPVA 2023: R$ 2.109,99

Variação: 3,84%





Fiat Mobi Easy

Fiat Mobi (foto: Adriano Sant'Ana/EM/D.A Press)





IPVA 2022: R$ 1.630,38

IPVA 2023: R$ 1.915,59

Variação: 17,49%





Hyundai Creta 1.6 Action

Hyundai Creta (foto: Hyundai/Divulgação)





IPVA 2022: R$ 3.587,99

IPVA 2023: R$ 3.705,18

Variação: 3,29%





Volkswagen T-Cross Comfortline TSI

Volkswagen T-Cross (foto: Leandro Couri/EM D.A Press)





IPVA 2022: R$ 4.827,99

IPVA 2023: R$ 4.693,20

Variação: -2,79% (queda)





Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo Automático LTZ

Chevrolet Onix Plus Turbo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





IPVA 2022: R$ 3.129,99

IPVA 2023: R$ 3.177,99

Variação: 1,53%





Renault Kwid Outsider 1.0

Renault Kwid Outsider 1.0 (foto: Jorge Lopes/EM D.A Press)





IPVA 2022: R$ 2.015,58

IPVA 2023: R$ 2.239,98

Variação: 11,13%





Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier

Chevrolet Tracker (foto: Jorge Lopes/EM D.A Press)





IPVA 2022: R$ 5.389,98

IPVA 2023: R$ 5.334,39

Variação: -1,03% (queda)





Toyota Corolla GLI 2.0

Toyota Corolla (foto: Divulgação/Toyota)





IPVA 2022: R$ 4.632,78

IPVA 2023: R$ 4.912,80

Variação: 6,04%





Honda HR-V EX CVT

Honda HR-V (foto: Honda/Divulgacao)







IPVA 2022: R$ 4.747,20

IPVA 2023: R$ 4.999,59

Variação: 5,32%





Volkswagen Nivus Comfortline TSI

Volkswagen Nivus (foto: Jorge Lopes/EM/D. A Press)





IPVA 2022: R$ 3.671,58

IPVA 2023: R$ 4.275,18

Variação: 13,65%





Nissan Kicks Advance CVT

Nissan Kicks (foto: Jorge Lopes/EM/D. A Press)





IPVA 2022: R$ 4.196,40

IPVA 2023: R$ 4.414,38

Variação: 5,19%





Toyota Corolla Cross XR 2.0

Toyota Corolla Cross (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





IPVA 2022: R$ 5.635,20

IPVA 2023: R$ 5.648,79

Variação: 5,29%





Volkswagen Voyage 1.6 Automático

Volkswagen Voyage (foto: Divulgação)





IPVA 2022: R$ 2.819,58

IPVA 2023: R$ 2.879,58

Variação: 2,13%





Fiat Cronos Drive 1.3

Fiat Cronos (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press)





IPVA 2022: R$ 2.806,38

IPVA 2023: R$ 3.039,18

Variação: 8,3%





Hyundai HB20S 1.0 Evolution (sedã)

Hyundai HB20s (foto: Adriano Sant' Ana/EM/D. A Press)





IPVA 2022: R$ 2.733,60

IPVA 2023: R$ 2.970,39

Variação: 8,66%





Modelos anteriores a 2021









LEIA - FAÇA O DOWNLOAD DA TABELA DO IPVA 2023 Vários carros fabricados antes de 2021 apresentaram altas superiores no IPVA. O tributo do Volkswagen Fox Connect 2018 subiu mais de 38%, de R$ 1.617,60, em 2022, para R$ 2.243,19, em 2023. Também acima de 30% está o Chevrolet Onix 1.4 Automático LTZ 2019, de R$ 2.089,39 a R$ 2.718,18 em um ano. Já o imposto do Fiat Palio Attractive 1.0 2017 passou de R$ 1.243,59 para R$ 1.610,79 (29,53%).





Como consultar o IPVA?









LEIA - CLIQUE AQUI PARA BAIXAR A GUIA DO IPVA 2023 Acesse o site da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais , clique na opção “Pagamento do IPVA” e abra uma nova aba, na qual serão preenchidos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e o exercício de 2023 para a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAE).





A SEF-MG oferece desconto de 3% aos contribuintes que se mantiverem regulares por dois anos consecutivos. Além disso, há dedução de 3% a quem optar pela cota única. É possível ser contemplado com os dois benefícios, totalizando 6%. Exemplo: o dono de um carro de R$ 60 mil pagaria R$ 2.256,00 de IPVA, em vez de R$ 2.400,00 (R$ 144,00 a menos).





A alíquota em Minas varia de 1% a 4% sobre o valor do veículo. Para automóveis novos, a base de cálculo é o preço no documento fiscal. Para usados, leva-se em conta a média de mercado no fim do ano anterior ao da cobrança. Em ambos os casos é considerado o ano de fabricação.





4% - Automóveis, veículos de uso misto e utilitários, caminhonetes cabine estendida e dupla;





3% - Caminhonetes de carga (picapes) e furgões;





2% - Automóveis, veículos de uso misto e utilitários com autorização para transporte público (ex: táxi, escolar) comprovada mediante registro no órgão de trânsito na categoria aluguel;





2% - Motocicletas e similares;





1% - Veículos de locadoras (pessoa jurídica);





1% - Ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão trator





Para onde vai o dinheiro do IPVA?





Segundo a Lei Nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, o dinheiro arrecadado com o IPVA é dividido entre estado (50%) e município (50%) onde o veículo se encontrar registrado, matriculado ou licenciado.





Os recursos são utilizados em serviços essenciais para a população, como saúde, infraestrutura, educação, segurança e transporte.





Em 2022, Minas previa R$ 7,1 bilhões de receita de IPVA, perante uma frota de aproximadamente 10,6 milhões de automóveis.