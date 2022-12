IPVA 2023: veja o calendário de pagamento em todos os estados

Alguns estados garantem desconto no pagamento à vista do valor (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Faltando três dias para a chegada do ano novo, 23 estados e o Distrito Federal divulgaram o calendário e o valor de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023.









A alíquota incidida sobre o veículo varia de acordo com o modelo, ano de fabricação e a legislação do estado em que o contribuinte mora. Em alguns casos, o motorista também pode entrar com pedido de isenção.

IPVA 2023 por estado

Acre

Em 2023, o Governo do Acre possibilitou a parcela do IPVA em até três vezes, porém o pagamento à vista no dia do vencimento garante um benefício de 10% de desconto sobre o valor. As parcelas devem corresponder a 33,34% do valor, não podendo ser inferior a R$ 50.





O boleto pode ser impresso no site do Detran ou presencialmente na autarquia, também é possível retirar o documento nas agências da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), em cada município. O pagamento também poderá ser feito por pix, confira o calendário.

Final Placa; Cota única ou 1ª Parcela; 2ª Parcela; 3ª Parcela

1 e 2; 31/01/2023; 28/02/2023; 31/03/2023;

3 e 4; 28/02/2023; 31/03/2023; 28/04/2023;

5; 31/03/2023; 28/04/2023; 31/05/2023;

6; 28/04/2023; 31/05/2023; 30/06/2023;

7; 31/05/2023; 30/06/2023; 31/07/2023;

8; 30/06/2023; 31/07/2023; 31/08/2023;

9; 31/07/2023; 31/08/2023; 29/09/2023;

0; 31/08/2023; 29/09/2023; 31/10/2023;

Alagoas

O IPVA em Alagoas poderá ser pago à vista com um desconto de 5% até o fim de janeiro. O estado também permite o pagamento dividido em seis parcelas, quando o valor mínimo de cada não pode ser inferior a R$ 100,00.





A consulta dos valores do imposto poderá ser feita pelo site da Sefaz . O boleto da cota única deve estar disponível na segunda semana de janeiro. Veja o calendário.

Calendário de pagamento do IPVA 2023 em Alagoas (foto: Sefaz-AL/Reprodução)

Amapá

No Amapá, o IPVA pago em conta única até 15 de março recebe um desconto de 20%. Porém, o motorista que preferir pode pagar parcelado em até 6 vezes, no boleto de cobrança estarão disponíveis informações sobre o valor venal e a alíquota.





No estado, com uma frota de 230.170 veículos, o parcelamento não segue um calendário de acordo com o final da placa, veja o calendário.

Taxa de licenciamento cota única ou 1ª cota: 15 de março

2ª cota: 17 de abril

3ª cota: 16 de maio

4ª cota: 15 de junho

5ª cota: 17 de julho

6ª cota: 15 de agosto

Prazo máximo para licenciamento: 31 de agosto

Início da fiscalização: 1º de setembro

Amazonas

Ainda não divulgado.

Bahia

A Bahia possui a maior frota de veículos do Nordeste e em 2023 permite um desconto de 20% para o pagamento antecipado do IPVA, até 10 de fevereiro. O estado também permite o parcelamento em cinco vezes, mas quem optar pelo pagamento em parcela única na data de vencimento da primeira, recebe um desconto de 10%.





Para fazer o pagamento em parcelas é necessário que o valor do boleto respeite o mínimo de R$ 120. O calendário é feito de acordo com o final da placa, confira abaixo





Calendário de pagamento do IPVA 2023 na Bahia (foto: Sefaz-BA/Reprodução)

Ceará

Divulgado na última quinta-feira (22/12), o pagamento do valor integral do IPVA no Ceará recebe um desconto de 5%. Por outro lado, o imposto pode ser parcelado em 5 vezes. De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz) o estado deve arrecadar 1,75 bilhões na tributação.





A cota única deve ser paga até o dia 31 de Janeiro de 2023, já a primeira parcela está marcada para o dia 10 de fevereiro. As parcelas tem um valor mínimo de R$ 100. Veja o calendário.

Cota única (com desconto de 5%) - 31 de janeiro

1ª parcela - 10 de fevereiro

2ª parcela - 10 de março

3ª parcela - 10 de abril

4ª parcela - 10 de maio

5ª parcela - 12 de junho

Distrito Federal

O calendário de pagamento do IPVA 2023 foi divulgado pela Secretaria de Economia do DF no final de novembro. O imposto poderá ser dividido em até 6 parcelas, o valor de cada uma não poderá ser menor que R$ 50.





Caso o valor total do IPVA seja inferior a R$ 100, o pagamento é feito em cota única. As datas seguem o número final da placa do veículo. Veja o calendário

Final Placa; Parcela única ou 1ª; segunda; terceira; quarta; quinta; sexta

1 ou 2; 13/02/2023; 13/03/2023; 10/04/2023; 8/05/2023; 12/06/2023; 10/07/2023

3 ou 4; 14/02/2023; 14/03/2023; 11/04/2023; 9/05/2023; 13/06/2023; 11/07/2023

5 ou 6; 15/02/2023; 15/03/2023; 12/04/2023; 10/05/2023; 14/06/2023; 12/07/2023

7 ou 8; 16/02/2023; 16/03/2023; 13/04/2023; 11/05/2023; 15/06/2023; 13/07/2023

9 ou 0; 17/02/2023; 17/03/2023; 14/03/2023; 12/05/2023; 16/06/2023; 14/07/2023

Espírito Santo

O pagamento do IPVA 2023 em parcela única no Espírito Santo, permite ao motorista um desconto de 15%. Esse ano, o contribuinte poderá parcelar o pagamento em até seis vezes. Veículos com mais de 15 anos de fabricação estarão isentos do imposto.





A alíquota no ES corresponde a 1% sobre motos, ônibus e caminhões, e 2% sobre carros de passeio e utilitários. O calendário obedece o esquema de acordo com o final da placa. Veja o calendário.





Calendário de pagamento do IPVA 2023 no Espírito Santo (foto: Sefaz-ES/Reprodução)

Goiás

A Secretária de Estado da Economia de Goiás divulgou o calendário do IPVA 2023 nessa terça-feira (27/12). Veículos com o final de placa 1 e 2 poderão parcelar o imposto em até 9 vezes, já o restante poderá parcelar em até 10. O pagamento começa a ser feito já na segunda semana de janeiro, no dia 9.





A alíquota para veículos utilitários é de 3,45% e para veículos de passeio fica em 3,75%. Para motocicletas e automóveis com potência de até 100 cavalos a alíquota fica em 3%. Veja o calendário.





Calendário de pagamento do IPVA 2023 em Goiás (foto: Secretaria da Economia de Goiás/Reprodução)

Maranhão

O pagamento do IPVA 2023 no Maranhão poderá ser parcelado em três vezes. Caso o contribuinte prefira pagar à vista, em cota única que deve ser paga até dia 28 de fevereiro, ele recebe um desconto de 15%. Os valores podem ser consultados no site da Sefaz





As parcelas vão poder ser pagas no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, casas lotéricas e correspondentes. O pagamento também pode ser feito pelo PIX, por meio do QR Code informado no Documento de Arrecadação (Dare). Veja o calendário.

Final Placa; Cota única ou 1º Parcela; 2ª Parcela; 3ª Parcela; Início da Fiscalização

1 e 2; 06/03/2023; 06/04/2023; 05/05/2023; 05/06/2023;

3 e 4; 13/03/2023; 13/04/2023; 12/05/2023; 12/06/2023;

5 e 6; 20/03/2023; 20/04/2023; 19/05/2023; 19/06/2023;

7 e 8; 27/03/2023; 27/04/2023; 26/05/2023; 26/06/2023;

9 e 0; 30/03/2023; 29/04/2023; 31/05/2023; 30/06/2023;

Minas Gerais





A Secretária de Estado de Fazenda (SEF-MG) oferece um desconto de 3% aos contribuintes regulares por dois anos consecutivos, e mais 3% para quem fizer o pagamento à vista. Os benefícios podem ser somados, totalizando 6% de desconto.





A consulta do valor do imposto pode ser feita pelo site da SEF-MG . Veja o calendário.

Final de placa: 1ª parcela, 2ª parcela, 3ª parcela

1 e 2 : 13/03/2023, 13/04/2023, 15/05/2023

3 e 4: 14/03/2023, 14/04/2023, 16/05/2023

5 e 6: 15/03/2023, 17/04/2023, 17/05/2023

7 e 8: 16/03/2023, 18/04/2023, 18/05/2023

9 e 0: 17/03/2023, 19/04/2023, 19/05/2023

Mato Grosso

Ainda não divulgado

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul o imposto pode ser pago em até 5 parcelas. O contribuinte também poderá pagar em parcela única até o dia 31 de janeiro de 2023, recebendo um desconto de 15%. A expectativa de arrecadação da Sefaz é de R$ 1,2 bilhões.





O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 30, no caso de motocicletas, ou R$ 55 para os demais veículos. Veja o calendário:

31 de janeiro de 2023, a primeira parcela;

28 de fevereiro de 2023, a segunda parcela;

31 de março de 2023, a terceira parcela;

28 de abril de 2023, a quarta parcela;

31 de maio de 2023, a quinta parcela.

Pará

O pagamento do IPVA 2023 no Pará pode ser feito em até três parcelas.





Para veículos automotores usados, o pagamento antecipado do imposto pode ser feito em cota única até o prazo limite, que obedece o esquema de numeração das placas. O desconto para a cota única é de 15% para veículos que não tenham multas nos últimos dois anos; 10% para veículos sem multas no ano anterior.





Os valores do IPVA 2023 podem ser consultados na tabela da Secretaria de Estado de Fazenda . Veja o calendário.





Calendário de pagamento do IPVA 2023 no Pará (foto: Diário Oficial do Pará/Reprodução)

Paraíba

Na Paraíba o IPVA poderá ser pago com desconto de 10% em pagamento único antecipado, com o número final da placa definindo a data. O governo do estado ainda permite o parcelamento em até três vezes ou o pagamento total sem parcelamento e desconto na última data prevista.





Os boletos de pagamento do IPVA estarão disponíveis no portal da Sefaz e do Detran-PB , a partir de janeiro de 2023. Confira o Calendário:

Final Placa; 1ª Parcela ou única com 10%; 2ª parcela; 3ª Parcela e única sem redução

1; 31/01/2023; 28/02/2023; 31/03/2023

2; 28/02/2023; 31/03/2023; 28/04/2023

3; 31/03/2023; 28/04/2023; 31/05/2023

4; 28/04/2023; 31/05/2023; 30/06/2023

5; 31/05/2023; 30/06/2023; 31/07/2023

6; 30/06/2023; 31/07/2023; 31/08/2023

7; 31/07/2023; 31/08/2023; 29/09/2023

8; 31/08/2023; 29/09/2023; 31/10/2023

9; 29/09/2023; 31/10/2023; 30/11/2023

0; 31/10/2023; 30/11/2023; 28/12/2023

Paraná

No Paraná o pagamento à vista do IPVA 2023 recebe 3% de desconto, mas também pode ser parcelado em cinco vezes sem juros. A cobrança já começa em janeiro e poderá ser feita por meio de Guia de Recolhimento ou por PIX.





Também é possível pagar no cartão de crédito, em até 12 vezes com juros. Veja o calendário

Final Placa; à vista

1 e 2; 19/01/2023

3 e 4; 20/01/2023

5 e 6; 23/01/2023

7 e 8; 24/01/2023

9 e 0; 25/01/2023

Final Placa; 1ª parcela; segunda; terceira; quarta; quinta

1 e 2; 19/01; 16/02; 20/03; 17/04; 18/05

3 e 4; 20/01; 17/02; 21/03; 18/04; 19/05

5 e 6; 23/01; 22/02; 22/03; 19/04; 22/05

7 e 8; 24/01; 23/02; 23/03; 20/04; 23/05

9 e 0; 25/01; 24/02; 24/03; 24/04; 24/05

Pernambuco

Em Pernambuco, com uma frota de 3,4 milhões de veículos, o desconto para o pagamento do IPVA 2023 em cota única fica em 7%. Porém, o imposto também pode ser parcelado em três vezes sendo que a última deve ser quitada em abril.





Para consultar o valor do IPVA o contribuinte deve acessar o site do Detran e consultar a placa do veículo, depois é preciso clicar em “consultar débitos”. As guias de pagamento e taxas também são enviadas aos proprietários pelos Correios. Veja o calendário

Final Placa; Cota única; 1ª Parcela; 2ª Parcela. 3ª parcela

1 e 2; 08/02/2023; 08/02/2023; 08/03/2023; 06/04/2023

3 e 4; 14/02/2023; 14/02/2023; 14/03/2023; 11/04/2023;

5 e 6; 17/02/2023; 17/02/2023; 17/03/2023; 14/04/2023;

7 e 8; 24/02/2023; 24/02/2023; 22/03/2023; 19/04/2023;

9 e 0; 28/02/2023; 28/02/2023; 29/03/2023; 26/04/2023;

Piauí

A Secretaria de Fazenda do Piauí (Sefaz), divulgou o calendário do IPVA no dia 16 de dezembro. No estado o pagamento a vista prevê um desconto de até 15%, porém é possível parcelar o IPVA 2023 em até três vezes.





O calendário ainda permite um desconto de 10% em cota única paga até fevereiro e de 5% pagando até março. Veja o Calendário:

31 de janeiro de 2023 - Única - 15%

28 de fevereiro de 2023 - Única - 10%

31 de março de 2023 - Única - 5%

31 de março de 2023 - Parcelado - sem desconto

28 de abril de 2023 - Parcelado - sem desconto

31 de maio de 2023 - Parcelado - sem desconto

Rio de Janeiro

O pagamento do IPVA 2023 no Rio de Janeiro permite um desconto de 3% em cota única, porém o contribuinte pode parcelar em três vezes iguais sem desconto. Para veículos com placa final 0, a cota única e a primeira parcela já vencem no dia 23 de janeiro.





O pagamento poderá ser feito pela Guia de Regularização de Débito (GRD), que pode ser retirada no portal da Secretaria Estadual de Fazenda ou no site do Bradesco. Veja o Calendário:





Final de placa 0

Cota única e 1ª parcela: 23/1

2ª parcela: 23/2

3ª parcela: 27/3

Final de placa 1

Cota única e 1ª parcela: 24/1

2ª parcela: 24/2

3ª parcela: 28/3

Final de placa 2

Cota única e 1ª parcela: 25/1

2ª parcela: 27/2

3ª parcela: 29/3

Final de placa 3

Cota única e 1ª parcela: 26/1

2ª parcela: 1º/3

3ª parcela: 4/4

Final de placa 4

Cota única e 1ª parcela: 27/1

2ª parcela: 2/3

3ª parcela: 5/4

Final de placa 5

Cota única e 1ª parcela: 30/1

2ª parcela: 3/3

3ª parcela: 11/4

Final de placa 6

Cota única e 1ª parcela: 31/1

2ª parcela: 6/3

3ª parcela: 12/4

Final de placa 7

Cota única e 1ª parcela: 1º/2

2ª parcela: 8/3

3ª parcela: 13/4

Final de placa 8

Cota única e 1ª parcela: 2/2

2ª parcela: 9/3

3ª parcela: 14/4

Final de placa 9

Cota única e 1ª parcela: 3/2

2ª parcela: 13/3

3ª parcela: 18/4

Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte o IPVA 2023 pode ser pago em cota única com desconto de 5%, mas também pode ser dividido em sete parcelas. O calendário foi divulgado nessa quarta-feira (28/12) pela Secretaria Estadual de Tributação (SET) do RN.





O valor do IPVA tem como base de cálculo o preço da nota fiscal de veículos novos. Em veículos usados o parâmetro é a tabela FIPE, a lista do valor por modelo e ano foi publicada no diário oficial . Veja o calendário





Calendário de pagamento do IPVA 2023 no Rio Grande do Norte (foto: Diário Oficial do RN/Reprodução)

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul os proprietários de veículos podem pagar o IPVA 2023 parcelado em até seis vezes, de janeiro a junho. Quem pagar em janeiro, fevereiro ou março, possui descontos de 10%, 6% e 3%, respectivamente, mesmo em parcelamento.





O programa “Bom Cidadão” e “Bom Motorista”, provém descontos máximos que chegam a 28% (janeiro), 24,8% (fevereiro) e 22,4% (março). Confira mais informações sobre o IPVA no Rio Grande do Sul na cartilha do Governo Estadual

Rondônia

Ainda não divulgado

Roraima

Em Roraima o pagamento do IPVA 2023 pode ser feito à vista ou em três parcelas iguais e sucessivas. A quitação do imposto foi dividida de janeiro a dezembro, de acordo com o final da placa do veículo.





O guia de pagamento do IPVA estará disponível no site da Sefaz e no Detran . Veja o Calendário

Final Placa; 1ª Parcela; 2ª Parcela; 3ª Parcela; Licenciamento

1; 31/01/23; 28/02/23; 31/03/23; 28/02/23;

2; 28/02/23; 31/03/23; 28/04/23; 31/03/23;

3; 31/03/23; 28/04/23; 31/05/23; 28/04/23;

4; 28/04/23; 31/05/23; 30/06/23; 31/05/23;

5; 31/05/23; 30/06/23; 31/07/23; 30/06/23;

6; 30/06/23; 31/07/23; 31/08/23; 31/07/23;

7; 31/07/23; 31/08/23; 29/09/23; 31/08/23;

8; 31/08/23; 29/09/23; 31/10/23; 29/09/23;

9; 29/09/23; 31/10/23; 30/11/23; 31/10/23;

0; 31/10/23; 30/11/23; 29/12/23; 30/11/23;

Santa Catarina

O calendário de apgamento do IPVA 2023 em Santa Catarina começa no dia 10 de janeiro, não havendo desconto para o pagamento à vista. Esse ano a alíquota ficou em 2% para veículos de passeio, utilitários e motor-casa, e 1% para veículos de duas ou três rodas, transporte de carga ou passageiros.





Para pagar o proprietário do veículo deve acessar o site do Detran e emitir a guia. Veja o Calendário





Calendário de pagamento do IPVA 2023 em Santa Catarina (foto: SEF-SC/Divulgação)



São Paulo

Em São Paulo os proprietários de veículos podem pagar o IPVA à vista com desconto de 3%, caso seja pago em janeiro, ou sem desconto em fevereiro. Já o parcelamento pode ser feito em até 5 vezes, mas obedece um esquema de cota mínima de R$ 68,52.

Parcelamento, sem desconto, cota mínima de R$ 68,52

Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07);

Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 274,08 e R$ 342,5);

Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 342,60).

Caminhões possuem prazos diferentes. O pagamento integral com 3% de desconto está previsto para o dia 11 ao dia 24 de janeiro, de acordo com o final da placa. Já o parcelamento em até cinco vezes vence todo dia 20 a partir de março.

Sergipe

O pagamento total do IPVA 2023 em Sergipe recebe desconto de 10% até o dia 31 de março. O desconto não é válido caso o contribuinte possua débitos de anos anteriores. As informações foram publicadas no Diário Oficial no último dia 21.





A Secretária Estadual de Fazenda (Sefaz-SE) manteve as alíquotas praticadas anteriormente, sendo 2,5% para automóveis e veículos utilitários e 2.0% para motocicletas. Veja o Calendário





Terminação placa; Cota s/desconto de IPVA; Fiscalização

1; 28/abr; Junho

2; 28/abr; Junho

3; 31/mai; Julho

4; 31/mai; Julho

5; 30/jun; Agosto

6; 31/jul; Setembro

7; 31/ago; Outubro

8; 29/set; Novembro

9; 31/out; Dezembro

Tocantins

No Tocantins o pagamento do IPVA 2023 poderá ser feito em parcela única ou dividido em até 10 vezes, desde que parcela não seja inferior a R% 500 para pessoas jurídicas e R$ 250 para pessoas físicas.









Calendário de pagamento do IPVA 2023 em Tocantins (foto: SEF-TO/Reprodução)



O pagamento em cota única adiantado tem desconto de 10% do valor total, sendo feito até o dia 16 de janeiro. O contribuinte também tem até outubro para pagar o IPVA à vista, mas sem desconto. Veja o Calendário.