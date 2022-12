DPVAT 2023 terá isenção, mas seguro para vítimas continua disponível

Seguro DPVAT não é cobrado desde 2019. Até esse ano, ele era pago obrigatoriamente por todos os proprietários de veículos junto ao IPVA. (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Apesar da isenção do DPVAT em 2023, o seguro obrigatório continuará cobrindo vítimas de acidentes em estradas brasileiras no próximo ano. A regulamentação do serviço realizado pela Caixa Econômica Federal foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (29/12).