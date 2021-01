Caixa assume gestão dos recursos e pagamentos do Dpvat; entenda

Criado em 1974, o Dpvat indeniza vitimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros, independentemente da culpa (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Atendimento

A partir desta segunda-feira (18/01), a Caixa passa a ser gestora dos recursos e do, o Dpvat O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e a superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Solange Vieira, dão detalhes do processo de migração.De acordo com o banco, a mudança vai proporcionare maior rapidez na análise e pagamento do seguro a quem realmente precisa.Criado em 1974, oindeniza vitimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros, independentemente da culpa.A indenização é paga emtotal ou parcial e para o reembolso deda rede privada por danos físicos causados por acidentes com veículos automotores de via terrestre ou por suas cargas.Estão enquadrados os acidentes de trânsito envolvendo carros, motos, caminhões, caminhonetes, ônibus e tratores (sujeitos ao licenciamento do Detran).Segundo a Caixa, as solicitações de indenização poderão ser feitas nas agências, já a partir de hoje. Para isso, a pessoa deve apresentar a documentação requerida por lei, conforme a cobertura aplicável.A Caixa informa ainda que, em breve, será lançado um aplicativo do Dpvat, que irá proporcionar ainda mais facilidade na hora de solicitar o seguro. O aplicativo permitirá o upload dos documentos e o acompanhamento da solicitação de indenização.