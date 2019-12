DPVAT terá taxas até 60% menores em 2020 e monopólio será quebrado

(foto: Alexandre Guzanshe/EM)

Depois de sernode oito dias, o seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o, teve sua reestruturação aprovada peloe terá o seu monopólio quebrado. Antes disso, irá consumir todo o excedente do fundo, ao todo R$ 5,8 bilhões.O valor do, cobrado em cota única no ato de pagamento do) que irá vigorar nos próximos quatro anos será dpara ônibus e micro-ônibus com frete,para caminhões epara motos.As reduções ultrapassam osem relação ae o objetivo é zerar os valores excedentes à necessidade de cobertura de acidentes no ano, estimada em R$ 3,4 bilhões. Se não fosse utilizado o excedente do fundo, oseria de R$ 23.Atualmente, apenas a seguradora Líder tem autorização para cobrar a taxa do, o que vai mudar a partir de, segundo a superintendente da Susep, Solange Vieira, que até agosto entrega o estudo para a quebra do monopólio ao CNSP.Segundo, o excedente do fundo será consumido em três anos. "A corrupção fez com que o cálculo atuarial do fundo tivesse erros e por isso subiu o valor", explicou.Em, uma operação da Polícia Federal intitulada "" identificou fraudes sistemáticas que elevaram o fundo, que agora será usado em beneficio do consumidor, que pagará menos pela tarifa.Para, a quebra do monopólio será fundamental para evitar novas fraudes. "O monopólio, por definição, tende a não ser eficiente. Agora o consumidor vai poder escolher em qual seguradora vai pagar o DPVAT", avaliou.O presidente Jair Bolsonaro extinguiu o DPVAT no dia 11 de dezembro, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) reativou a tarifa no último dia 19.