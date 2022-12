IPVA 2023: saiba quem tem direito a isenção em Minas

Isenção é prevista no decreto Nº 43.709/2003 que regulamenta o IPVA (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Com a proximidade do novo ano, o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) volta a ser uma preocupação para os motoristas mineiros. Em 2023, o Governo de Minas definiu março como data de início da cobrança, porém, quem tem direito à isenção já pode ir separando os documentos para solicitar o benefício. Com a proximidade do novo ano, o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) volta a ser uma preocupação para os motoristas mineiros. Em 2023, o Governo de Minas definiu março como data de início da cobrança, porém, quem tem direito à isenção já pode ir separando os documentos para solicitar o benefício.









A isenção pode ser solicitada no site da Secretaria Estadual de Fazenda (SEF-MG). Confira a lista de situações previstas para o benefício.

Isenção

Entidade Filantrópica;

Veículo de Embaixada;

Pessoas com deficiência (PCDs) física, visual, mental, síndrome de Down ou autista (ICMS e IPVA)

Condutor Profissional Autônomo – TAXISTA (ICMS e IPVA);

Veículo de Valor Histórico;

Veículo Recuperado de Roubo;

Veículo Sinistrado com Perda Total;

Veículo Objeto de Sorteio;

Veículo Adquirido em Leilão Promovido pelo Poder Público;

Veículo Cedido em Comodato;

Veículo Usado em Estabelecimento Revendedor Inscrito;

Veículo de Transporte Escolar;

Conselho Tutelar Municipal (ICMS);

Doação de Veículo pelo Município ao Estado (ICMS);

Veículo Adquirido pelo Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no Estado;

Pessoas com Deficiência (PCDs)





Em veículos novos, o preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluindo os impostos incidentes, não deve ser superior a R$ 100 mil na saída destinada a pessoa com deficiência.





Em veículos usados, o valor da base de cálculo previsto em tabela anual de incidência do IPVA divulgada pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), não pode exceder o limite estabelecido de R$ 100 mil.





O motorista que solicitar a isenção deverá apresentar documentos que comprovem a legitimidade do signatário, com a cópia dos documentos de identidade e CPF para pessoa física. Em caso de pessoa representada é necessário apresentar a identificação citada, a procuração (original ou cópia) e a cópia dos documentos de identidade e CPF do procurador.

Também é necessário apresentar documentos que comprovem a propriedade do veículo como a cópia da nota fiscal, para veículo novo, e a cópia do recibo de transferência preenchido, datado, assinado e com reconhecimento de firma no cartório ou CRLV, para veículo usado.





Em todos os casos é necessário apresentar um laudo original que comprove a situação do condutor. Os modelos estão disponíveis no site da SEF-MG.

Condutor Profissional Autônomo/Taxistas

Documentos que comprovem a legitimidade do signatário:

Pessoa física: cópia dos documentos de identidade e CPF

cópia dos documentos de identidade e CPF Representado: documentos acima citados e procuração (original ou cópia), cópia dos documentos de identidade e CPF do procurador.

Comprovante de inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);



Comprovante de exercício da profissão de condutor profissional autônomo de passageiros fornecido pelo Município;





Documentos que comprovem a propriedade do veículo:

Veículo novo: Cópia da Nota Fiscal (DANFE)

Cópia da Nota Fiscal (DANFE) Veículo usado: cópia do recibo de transferência preenchido, datado, assinado e com reconhecimento de firma no cartório ou CRLV.

Outras Modalidades

Documentos que comprovem a legitimidade do signatário:

Pessoa física: cópia dos documentos de identidade e CPF

cópia dos documentos de identidade e CPF Pessoa jurídica: cópia do CNPJ, cópia do Contrato Social e última Alteração Contratual ou cópia do Estatuto e última Ata da Assembleia de Eleição da Diretoria;

cópia do CNPJ, cópia do Contrato Social e última Alteração Contratual ou cópia do Estatuto e última Ata da Assembleia de Eleição da Diretoria; Representado: documentos acima citados e procuração (original ou cópia), cópia dos documentos de identidade e CPF do procurador.

Documento que comprove a propriedade do veiculo:

Veículo novo: cópia da nota fiscal;

cópia da nota fiscal; Veículo usado: cópia do recibo de transferência preenchido, datado, assinado e com reconhecimento de firma no cartório ou CRLV;

Documentos específicos para cada situação de isenção do IPVA descrita a seguir:





Veículo de entidade filantrópica:

Cópia dos atos constitutivos devidamente registrados no cartório competente e prova de Declaração de Utilidade Pública pelo Estado de Minas Gerais.

Veículo de Embaixada, Consulado ou de seus integrantes de nacionalidade estrangeira:

Documento declaratório de direito a tratamento diplomático, fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores.

Veículo de valor histórico:

Declaração do IEPHA: Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico.

Atenção: no sistema do DETRAN/MG e no documento do veículo - CRLV, deverá constar a informação/informação de “coleção”, ou “Valor histórico”.





Veículo roubado, furtado ou extorquido:

Registro do Boletim de Ocorrência no órgão competente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, verificado pelo sistema de consulta da SEF-MG.

Atenção: Solicitar a isenção somente para o veículo que foi furtado/roubado e que já foi devolvido ao proprietário.





Para as situações de roubo/furto do veículo que não tenha sido recuperado, o IPVA torna-se não tributável.





Veículo sinistrado com perda total:

Certidão expedida pela autoridade policial competente, constando a data do sinistro e declarando que, em razão do sinistro, o veículo sofreu danos ou avarias em sua estrutura, capazes de inviabilizar recuperação que atenda aos requisitos de segurança veicular necessária para circulação nas vias públicas, observada a legislação de trânsito.

Veículo objeto de sorteio promovido por entidade credenciada, na forma prevista em lei, no período entre a data da sua aquisição e a data da sua entrega ao sorteado:

Documentos comprobatórios do sorteio realizado.

Veículo adquirido em leilão promovido pelo poder público:

Certidão expedida pela autoridade competente, constando a data da apreensão e a data da arrematação.

Veículo cedido em comodato à Administração Direta do Estado, bem como às Autarquias e Fundações Públicas Estaduais:

Contrato de Comodato.

Veículo usado, cujo proprietário seja comerciante de veículos, inscrito no cadastro de contribuintes deste Estado e o utilize como mercadoria em sua atividade comercial:

Cópia do Certificado de registro e Licenciamento do Veículo - CRLV em nome do requerente.

Requerimento de isenção preenchido com a leitura do hodômetro do veículo a ser comercializado

Atenção: Para essa modalidade de isenção, no momento de solicitar o benefício na SEF-MG, há a possibilidade de incluir até 100 (cem) veículos em um mesmo requerimento.





Veículo Pertencente a Condutor Autônomo que o utilize para o serviço de transporte escolar prestado por cooperativa ou sindicato ou contratado pela Prefeitura Municipal, individualmente ou por meio de cooperativa ou sindicato:

CNH na categoria D;

Credencial de condutor escolar;

Certidão relativa ao contrato expedida pelo município, conforme o caso;

Certidão de Vínculo Associativo e Termo de Responsabilidade, expedida pela cooperativa ou sindicato, conforme o caso;

Certidão comprobatória da condição de autorizatário, permissionário ou concessionário expedida pelo município, conforme o caso.

Veículo adquirido pelo Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no Estado:

Documento comprobatório de autorização para renovação da frota de caminhões denominado Certificado Verde.

*Estagiário sob supervisão