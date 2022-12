IPVA-MG 2023: governo define data para início do pagamento

Em 2021, Romeu Zema havia sancionado lei que congelava os valores do IPVA de 2022 por causa da pandemia da Covid-19 (foto: Reprodução) O Governo do Estado de Minas Gerais anunciou hoje (14/12) que os pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2023) têm início previsto para março do próximo ano. Informações como calendário, emissão de guias e tabelas com os novos valores ainda não foram divulgados. A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) afirmou que os demais detalhes serão divulgados em momento oportuno.

Com a sanção do mandatário, os proprietários de veículos pagaram em janeiro de 2022 o mesmo valor que a tabela de 2021. A valorização do preço dos automóveis mobilizou a apreciação do projeto na Assembleia. O valor dos carros usados tiveram aumento significativo durante a pandemia do coronavírus, com alta de 22,81%, na média.