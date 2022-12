Receba até 22% de desconto na conta de luz sem fazer nenhum investimento

(foto: Reprodução)



Está cansado de ver as finanças da sua empresa caindo devido aos altos valores na conta de luz? Acredite, você não é o único!





Atualmente, a maior fonte de energia no Brasil é a hidrelétrica, que funciona por meio de represas. Porém, a cada vez que enfrentamos períodos de seca, a água das represas diminui, o que faz as termelétricas serem acionadas e a conta de luz subir. Infelizmente, a tendência é piorar, já que estamos enfrentando períodos de seca frequentemente.





Mas, há uma possibilidade que poucos conhecem para conseguir desconto na conta de luz e não ficar refém desse aumento abusivo de valores, e a Woltz é uma empresa referência neste assunto.





Mas, será que funciona? Vamos descobrir!





Como pagar mais barato na conta de luz?





A forma mais eficaz para conseguir desconto na conta de luz é com a energia fotovoltaica. Provavelmente você já deve ter visto ou ouvido falar, ela é uma fonte renovável que transforma os raios de sol em energia por meio de placas solares.





E, ao contrário da energia hidrelétrica, a fotovoltaica , se beneficia e muito com o clima quente e tropical do Brasil.





Foi pensando nessa vantagem e na possibilidade de reduzir os custos de energia elétrica que surgiram as fazendas solares.





Elas captam energia renovável e entregam para empresas - e pessoas - que buscam redução no valor da conta de luz e uma opção mais limpa de energia.





Vantagens de usar a energia renovável





Além de reduzir a conta de luz, há outros fatores que tornam a energia renovável uma escolha ideal para o seu negócio. Veja a seguir!





(foto: Freepik)



É uma energia limpa





A energia fotovoltaica não causa impacto ambiental e, principalmente, não interfere em formas de vida. Ao contrário da energia hidrelétrica, que pode causar mudanças climáticas, interferir na vida aquática e causar desastres ambientais por conta de barragens.





Transforma a sua empresa em uma referência positiva





Atualmente, as pessoas não buscam empresas apenas pelo que elas entregam, mas também pelo que elas são, representam e fazem. E quanto mais uma empresa se mostra ativa nas pautas de ESG, ou seja, em causas sociais, ambientais e sustentáveis, melhor é a sua visão para o mercado.





E optar pela energia limpa é uma ótima maneira de mostrar o quanto sua empresa se preocupa com essas causas.





Mas claro, assim como tudo na vida, a energia fotovoltaica também tem algumas desvantagens.





Os custos com investimento, equipamento e manutenção costumam ser altos, o que faz com que muitas pessoas desistam dessa fonte de energia.





E é por isso que as fazendas solares se tornam ainda mais atrativas. Com elas, você não precisa se preocupar com nenhum gasto.





Este é o caso da Woltz.





Woltz garante o desconto na sua conta de luz sem obras e sem investimento, é de graça!





A Woltz é uma empresa de tecnologia que conecta seus geradores de energia renovável com consumidores que buscam economia na conta de luz sem precisar pagar nada.





Exatamente, sem nenhum investimento.





Normalmente, quando pensamos em energia solar logo vem à cabeça o gasto com equipamentos e obras. Mas contratando a Woltz você não precisa arcar com nenhum desses custos.





Por meio de uma simples portabilidade, feita pela internet - inclusive -, você já garante sua energia renovável e vários benefícios, como:





Economia de dinheiro. Além de não ter que arcar com equipamentos e manutenção, que costumam ser caros, você ganha pelo menos 20% de desconto na conta de luz.

Adesão automática ao Clube Certo. Este é o clube de benefícios que garante até 90% de desconto em estabelecimentos parceiros nas áreas de saúde, educação e gastronomia para os clientes.

Além disso, a cada ano o seu desconto aumenta, o que te permite economizar mais dinheiro para dar aquela modernizada no seu negócio ou investir em algo que você estava querendo há tempos.





E não acaba por aí. Gustavo Grebler, CEO da Woltz ressalta que um dos maiores diferenciais da empresa é o suporte que os clientes recebem. Se você tiver algum problema, pode contar diretamente com ele para resolver.





"O maior diferencial é a nossa política de “fale com o presidente”. Todos podem ter o seu problema resolvido por mim, pessoalmente, e eu faço isso. Com os excelentes profissionais que tenho, os problemas não são muitos. A diferença é que, na Woltz, não somente você fala com uma pessoa de verdade, como pode contar com o tomador de decisão final da empresa para te ligar e correr atrás da solução para você. Os demais diferenciais são cortesia, velocidade e transparência. Achamos que isso nos distingue, sim."





Parece bom demais para ser verdade, né? Mas acredite, é!





Vem ver como funciona!





Como fazer a portabilidade de energia?





Ao contrário do que acontece com muitas operadoras de telefonia e energia, com a Woltz você não precisa se estressar ao fazer a portabilidade de energia, porque a própria empresa resolve tudo para você.





"Basta que o cliente assine um contrato com a Woltz e nós fazemos todo o processo. Nós contatamos o anterior provedor de serviços e solicitamos a migração. Nosso trabalho é fazer com que a experiência de nossos clientes seja a mais agradável e menos trabalhosa possível. Assim, resolvemos assumir aquele tempinho que sabemos que o cliente não gosta (quem gosta né). Ou seja, a espera na linha, as quedas de ligações, a sensação de que a empresa está procurando dificultar o cancelamento...", explica Gustavo.

(foto: Freepik)





E não se engane se acha que é complicado contratar o serviço da Woltz. Em apenas 6 passos, e sem precisar de investimentos, você consegue contratar uma energia renovável e garantir descontos na sua conta de luz.





6 passos para contratar uma energia renovável e ter desconto na conta de luz:





Você entra com a fatura de conta de luz no site e faz uma simulação sem compromisso. Clique aqui e simule agora. A Woltz analisa qual o seu porte energético - ou seja, quanto você necessita de energia - e envia uma proposta sem compromisso. Você escolhe pagar mais barato na conta de luz e assina um plano sem precisar pagar nada. A Woltz informa para a sua concessionária de energia a quantidade contratada. Em seguida, as fazendas solares da Woltz injetam a quantidade de energia contratada, e ela é levada até você pela sua concessionária. Ao final, a distribuidora desconta do seu consumo a quantidade de energia contratada por você.





Simples e fácil, né?





Quem pode aderir à energia renovável?





Apesar de parecer ser um serviço voltado apenas para empresas, Gustavo salienta que todos podem aderir à energia sustentável para receber desconto na conta de luz.





"Qualquer cliente pode ser atendido pela Woltz, independentemente do valor. Faz sentido para quem não tem tarifa subsidiada, como agricultores, para baixa renda e para aqueles que possuem contas acima de 150 reais. Com a regularização do custo de disponibilidade poderemos estender a qualquer valor."





Faça o teste agora e saiba quanto você terá de desconto na conta de luz





Se você ainda está na dúvida e acha que tudo isso é bom demais para ser verdade, basta ver o relato de quem já é cliente Woltz, como o Mateus Maria.





"Eu, particularmente, recomendo a Woltz. Nós que somos donos de padaria, temos um gasto muito elevado com energia. Comecei a economizar e contratei sem pagar nada por isso."





Além de ter como pagar mais barato a energia, com a Woltz você ainda contribui com o meio ambiente, reduz os gastos do seu negócio e aproveita diversas vantagens exclusivas.





O que está esperando?





Faça um teste rápido e descubra quanto você vai economizar por mês contratando a energia renovável da Woltz . Tenho certeza que você vai querer contratar o serviço assim que ver o resultado.