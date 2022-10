Cerca de 3 milhões de veículos em Minas estão com IPVA 2022 atrasado

O calendário de pagamentou começou no dia 21 de março e foi até 31 de maio. Depois desta data, quem não pagou está com o imposto atrasado. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Por Leonardo Godim

Cerca de 28% dos proprietários de veículos em Minas Gerais ainda não pagaram o IPVA de 2022. De 10,6 milhões de automóveis no estado, 3 milhões não estão com as dívidas quitadas – o que equivale a R$ 1,2 bilhões a menos nos cofres públicos.









calendário de pagamentos começou no dia 21 de março e foi até 31 de maio. Depois desta data, quem não pagou está com o imposto atrasado.

Parcelamento

O pagamento do IPVA, mesmo em atraso, pode ser feito diretamente em terminais de autoatendimento ou guichês dos bancos credenciados. Alguns bancos também oferecem a opção de pagamento pelo aplicativo. Outra opção é emitir uma guia de arrecadação, em boleto, pelo site da Secretaria de Fazenda.





A Fazenda também oferece a possibilidade de parcelar o pagamento do imposto atrasado em até 12 vezes, com multa e juros. O valor mínimo das parcelas deve ser de R$ 200. O parcelamento pode ser simulado e solicitado no site da secretaria.