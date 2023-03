Termina hoje prazo de pagamento de taxa de licenciamento de carro em Minas

Além da taxa de licenciamento, motorista deve ficar atento ao prazo da segunda parcela do IPVA (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press)

Termina nesta sexta-feira (31/3) o prazo para pagamento da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV). Neste ano, o valor da taxa é de R$ 33,66.

Todos os proprietários de veículos, independente do final da placa do carro, devem quitar a TRLAV até hoje.

O pagamento pode ser feito com a emissão de boleto no site da fazenda ou diretamente nos caixas ou terminais de autoatendimento dos bancos autorizados com o número do Renavam do veículo.

Pagamento do IPVA

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) começa a vencer no dia 13 de abril, para veículos que tenham os números 1 e 2 nos finais das placas.

O IPVA 2023 pode ser emitido no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF). Para emitir a guia, basta fornecer o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), número que está presente na frente do documento do carro, e escolher o ano da emissão que deseja.