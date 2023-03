Cidade da Zona da Mata lidera em Minas a inadimplência de IPVA

Santa Bárbara do Monte Verde lidera entre os municípios com maior inadimpência no pagamento do IPVA

Dessa frota, o governo de Minas esperava receber R$ 7,10 bilhões em IPVA. No entanto, até agora, foram pagos R$ 6,19 bilhões. Isso representa uma inadimplência de R$ 917 milhões, ou 12,9% do valor total.

Neste mesmo levantamento feito pela SEF para o jornal Estado de Minas, a Secretaria trouxe os cinco municípios com maior inadimplência no pagamento do IPVA:

1 - Santa Bárbara do Monte Verde: 33,8%





2 - Icaraí de Minas: 31,5%





3 - Juvenília: 29,5%





4 - Claro dos Poções: 28,9%





5 - Pintópolis: 28,4%

Só no caso de Santa Bárbara do Monte Verde, cidade localizada na Zona da Mata mineira, a frota é de 2.069 veículos. A expectativa era o estado receber R$ 675.165,20 com o pagamento do IPVA. Contudo, com a inadimplência, foram pagos R$ 446.536,90.

Falta de pagamento afeta as prefeituras

De acordo com a Secretaria da Fazenda, o valor recebido pelo IPVA é dividido em três partes:

- 40% para o Tesouro de Minas Gerais;



- 40% repassado para os municípios;



- 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb)

Ou seja, quando não há o pagamento do IPVA, é menos recurso que chega para o cofre da prefeitura. O jornal Estado de Minas procurou, nos últimos quatro dias, representantes da prefeitura de Santa Bárbara do Monte Verde para saber como o dinheiro do IPVA é aplicado na cidade e como a inadimplência afeta a arrecadação municipal. No entanto, nossos questionamentos não foram respondidos.

Segundo a SEF, quem não realizou o pagamento do IPVA no prazo está recebendo multa sobre o valor. “Quem deixar de pagar o IPVA paga multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e 20% após esse período, além dos juros, que é a Taxa Selic acumulada do mês posterior ao vencimento até o mês do pagamento”, informou a Secretaria, em nota.

Outras punições

Além do pagamento da multa, quem não pagou o IPVA pode sofrer outras sanções.

“O proprietário inadimplente pode ter o nome inscrito no Cadastro de Inadimplentes (Cadin) do Estado e ter o débito inscrito na Dívida Ativa e protestado em cartório. O não pagamento do IPVA também impede a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento necessário para a circulação do veículo. A circulação sem o CRLV sujeita o proprietário do veículo às sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro”, informou a SEF.