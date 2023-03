Disney inicia demissão em massa de 7 mil funcionários

Disney inicia nesta semana série de demissões em massas (foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) Um dos maiores grupos de entretenimento do mundo, The Walt Disney Company iniciou nessa segunda-feira (27/3) uma série de demissões em massa: cerca de 7 mil funcionários serão afetados pela ação.

As demissões vão acontecer em três rodadas. Na primeira onda, que acontece nesta semana, divisões de entretenimento, produtos e parques serão atingidos, como afirmam fontes da Reuters, agência britânica de notícias. Acredita-se que a ESPN, rede de canais de TV dedicados à produção de programas esportivos, seja atingida em rodadas posteriores.

A segunda fase ocorrerá em abril e pretende ser uma onda maior de demissão, como afirma o presidente da empresa. A onda final será até junho.

Para se ter uma noção do peso desta ação, as demissões englobam 3,6% da força de trabalho global da empresa, que movimenta fortemente a economia do mundo.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata