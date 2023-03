MPMG autua postos de combustíveis em Uberlândia por aumento abusivo

MP agiu após provocação da Secretaria Nacional do Consumidor (foto: Vinícius Lemos)

Postos de combustíveis de Uberlândia e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) foram autuados pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Procon Estadual. O motivo foi o aumento de preços praticado entre dezembro e fevereiro de 2023 sem justificativa. O valor das multas ainda depende de julgamento.

Também foi requerido inquérito policial em face dos responsáveis pelas revendas para apurar eventual abuso do poder econômico pelo domínio do mercado.





Preço médio da gasolina na Grande BH cai R$ 0,26 Segundo o promotor Fernando Martins, entre os períodos de 25 de dezembro do último ano a 15 de janeiro deste ano e 20 a 25 de fevereiro de 2023, postos da cidade do Triângulo Mineiro ofertarem produtos sem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas sobre suas características, especialmente quanto à formação do preço. O Minaspetro também foi autuado.

Após provocação da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacon, que identificou aumento de preços dos combustíveis com o agravante da isenção sobre o recolhimento de Pis/Pasep, Cofins e Cide, foi instaurada investigação preliminar determinando a fiscalização nos postos revendedores quanto à qualidade dos produtos e serviços.

Foram requisitadas as notas fiscais de compra e revenda dos combustíveis para auditoria. Na análise, de acordo com o MPMG, verificou-se que houve um significativo aumento dos preços de venda, apesar de os custos de aquisição dos produtos permanecerem praticamente inalterados.



A análise demonstrou que, em janeiro de 2023, o preço praticado na gasolina aumentou 5,7% e o etanol 7,08%. E na segunda quinzena de fevereiro o valor da gasolina para os consumidores subiu 6,70% enquanto o etanol aumentou 4,90%.

“O aumento injustificado dos combustíveis é impactante na vida do consumidor e no orçamento doméstico, porque reverbera nos preços dos alimentos, do vestuário, da prestação de serviços, do transporte coletivo, da locação, da energia – itens esses desprovidos das mesmas isenções premiais destinadas ao setor de combustíveis – diminuindo diametralmente o poder de compra dos vencimentos ou salários existentes nos núcleos familiares”, afirmou Fernando Martins. Ele explicou ainda que a política pública os reajustes deveriam estar amplamente caracterizados pelos deveres de transparência, motivação e justificação de motivos