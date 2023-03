Com prefeitos, Alckmin afirma que 'modelo tributário atual é muito injusto'

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), declarou nesta terça-feira (28/3) que o modelo tributário atual é "muito injusto", e defendeu que a reforma tributária pode gerar um crescimento de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro nos próximos 15 anos. Alckmin discursou na abertura da Marcha dos Prefeitos, que reúne representantes de 4.100 municípios brasileiros em Brasília até a próxima quinta-feira (30).

"Nós temos um modelo tributário, primeiro, caótico. Vai tudo para a Justiça. Em São Paulo, quando eu era governador: 'me traga aqui os 20 maiores devedores do estado'. Tudo empresa bilionária, as maiores do Brasil. A melhor profissão no Brasil é advogado tributarista. Então, nosso primeiro objetivo é a simplificação", declarou o vice-presidente