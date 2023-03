Alckmin: 'Governo não admitirá ameaças à sua população'

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) afirmou em redes sociais, nesta sexta-feira (24/3), que a organização que planejava organizar atos criminosos contra autoridades no Brasil tinha ele como um dos alvos e declarou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai admitir ameaças à população.

"Na lista de ameaçados constava o meu nome. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando fui governador de São Paulo, outras investigações já revelaram ameaças desse tipo direcionadas a mim e meus secretários", afirmou o político após parabenizar à Polícia Federal (PF), ao Ministério Público de São Paulo e ao Ministério da Justiça.

O parlamentar afirmou que as ameaças foram fruto de políticas adotadas na área da segurança durante o tempo em que esteve à frente do governo paulista. Ele afirmou que as medidas reduziram os números de 33,3 homicídios por 100 mil habitantes, em 2001, para 6,3 nos últimos anos.