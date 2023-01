Governo de Minas alerta sobre golpes com IPVA e Taxa de Licenciamento

Secretaria de Fazenda não envia links de cobrança para o celular nem boletos por correio ou e-mail (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)









A Secretaria ressalta que não envia links de cobrança nem boletos, assim como guias de arrecadação em papel, para o endereço dos contribuintes. “Qualquer recebimento de link ou boleto pelo correio ou e-mail, provavelmente, é uma tentativa de golpe”, explica o superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais da SEF, Leônidas Marques.





Todas as informações necessárias sobre o IPVA e a TRLAV estão disponíveis nos canais oficiais da Secretaria de Fazenda, que são: www.fazenda.mg.gov.br e o perfil do Instagram @sef.mg.

Pagamento

O calendário de pagamento do IPVA em Minas Gerais começa no dia 13 de março, em uma escala de vencimento que obedece o final de placa dos veículos. Nesta ano, o contribuinte poderá parcelar o imposto em três vezes, sendo que a segunda parcela vence em abril, e a terceira, em maio. Veja o Calendário:



Primeira parcela do IPVA 2023 começa a ser paga em março (foto: SEF-MG/Reprodução)





A taxa de licenciamento, no valor de R$ 33,66, vence no dia 31de março para todos os veículos, independentemente do final de placa.

Os tributos podem ser pagos diretamente nos caixas ou terminais de atendimento de bancos credenciados e casas lotéricas ou pelo internet banking. Para o pagamento nas lotéricas, é necessário apresentar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), gerado, exclusivamente, no site da Secretaria de Fazenda.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) faz um alerta aos contribuintes sobre golpes relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e à Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV).