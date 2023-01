Valor para mensalistas em estacionamentos varia em até 253% na Grande BH

A pesquisa apontou que os aumentos nos valores no último ano foram superiores à inflação registrada no período (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Uma pesquisa realizada pelo site de Pesquisas Mercado Mineiro, entre os dias 16 a 18 de janeiro de 2023, nos principais estacionamentos particulares de Belo Horizonte, Contagem e Confins, mostrou que preço da mensalidade varia até 253%, podendo custar de R$ 135,00 até R$ 477,00 nestes locais.





Há variações também nas outras modalidades de contratação do serviço. A maior delas é na pernoite, que custa entre R$ 15,00 e R$ 70,00, o que representa uma variação de 366%. A fração de 15 minutos, por sua vez, pode custar de R$ 2,00 a R$ 5,00, uma diferença de 150%. A fração de 30 min apresentou variação de 185%, podendo custar de R$ 3,50 a R$ 10,00.

Para estacionar os carros por uma hora, os valores vão de R$ 5,90 a R$ 21,00, uma variação de 255% nos preços. Por fim, a diária variou 210%, podendo ser encontrada de R$ 20,00 até R$ 62,00.





Para ter noção da variação, há estacionamentos em que a hora é mais cara que a diária em outros.

Aumentos acima da inflação

A pesquisa apontou que os aumentos nos valores no último ano , entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, foram superiores à inflação registrada no período. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de 12 meses, entre dezembro de 2021 e o mesmo mês em 2022, foi de 5,79%. Considerando os preços médios, a variação foi:





Fração de 15 minutos: de R$ 2,99 para R$ 3,32 - aumento de 11%

Hora: de R$ 11,40 para R$ 12,54 - aumento de 12,54%

Pernoite: de R$ 29,72 para R$ 33,62 - aumento de 13%

As quatro primeiras horas nos principais Shoppings de BH, que custavam R$ 14,00, subiram para R$ 16,00 - aumento de 14%

Opinião popular

Renan Delgaldi afirmou que prefere estacionar seu carro na rua do que pagar um local privado. “É muito caro. É perigoso (colocar na rua) por questão de roubo, mas, na situação de hoje, deixar um carro no estacionamento é muito caro”.





Reginaldo Alves usa estacionamentos particulares diariamente e afirmou que acha o preço que paga justo. “Por enquanto acho justo. Aqui onde estaciono não aumentou ainda”.

Para Luiz Geraldo Evangelista, os preços dos estacionamentos impactam no seu orçamento, mas que com pesquisa é possível achar preço mais baixo. “Sempre aperta, mas a gente consegue controlar para ficar legal. Enquanto aqui (onde ele estacionou) são R$8 a hora, você vai encontrar locais que são 16 reais a hora, 14 reais. Aqui tá quase a metade do preço, dependendo do lugar".

De acordo com a PBH, existem cerca de 400 mil vagas gratuitas na capital mineira; apesar disso, estacionamentos ainda são muito procurados (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Causas do aumento





Segundo Feliciano, durante a pandemia, estes estabelecimentos ficaram fechados, muitos recebendo prejuízos grandes, já que não tinham carros nas ruas, e por isso precisaram fazer a recomposição de preços.





Outro fator citado por ele foi o aumento de custos de operação, como aluguel, energia elétrica e custos com profissionais, que gerou o crescimento também nos preços.

Estacionamento rotativo

Procurada pelo Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a BHTrans gerencia estacionamento rotativo em vias públicas. Segundo o órgão, são 23.631 vagas físicas que, quando é respeitado o tempo de permanência máximo, se transformam, pela rotatividade, em 106.079 oportunidades de estacionamento em 876 quarteirões da capital.





O site da PBH informa que estacionar no sistema do Rotativo Digital custa R$ 4,40, em crédito eletrônico, que pode ser utilizado em qualquer dos tempos regulamentados (1h, 2h, 5h ou 12h).





Também consta na plataforma que “a receita líquida do sistema é aplicada em melhorias do sistema viário da cidade, como manutenção e implantação de sinalização, operação de tráfego, fiscalização do trânsito e programas de segurança e educação”.





O sistema de rotativos em Belo Horizonte funciona de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 13h. Em alguns locais o uso do crédito eletrônico não é exigido aos sábados. A Estação Pampulha funciona de segunda a sexta das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 15h. O Parque das Mangabeiras funciona de terça a domingo das 8h às 17h, sendo o único local de BH onde é necessário uso do crédito eletrônico do rotativo aos domingos e feriados.

Estacionamento gratuito

A PBH informou, ainda, que onde não existe sinalização de proibição de estacionamento ou vagas que se destinem ao estacionamento rotativo, o local pode ser utilizado de forma gratuita pelo usuário. Em toda a cidade são cerca de 400 mil dessas vagas.





O órgão ressaltou que a implantação das vagas rotativas é democratizá-las, permitindo assim que um número maior de pessoas as utilizem.





A reportagem tentou contato com o Sindicato dos Trabalhadores, Lavadores, Guardadores, Manobristas, e Operadores de Automóveis Autônomos em Estacionamentos Particulares e Lavajatos do Estado de Minas Gerais (SINTRALAMAC), para que a organização comentasse o assunto, mas não obtivemos sucesso.