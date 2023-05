440

Os únicos políticos citados por pelo menos 1% dos eleitores foram Kalil, Fuad e Nikolas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ' Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ' Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Pesquisa realizada pelo Instituto Opus (opuspesquisa.com) e publicada com exclusividade pelomostra que, faltando um ano e meio para a próxima eleição, os belo-horizontinos estão indecisos sobre em quem votar para prefeito.

De acordo com a pesquisa espontânea, quando nenhum nome de candidato é apresentado aos entrevistados, os únicos políticos citados por pelo menos 1% dos eleitores foram o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), com 12%, o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), ambos com 1%. Nada menos que 82% dos entrevistados não souberam dizer o nome de um candidato ou não quiseram responder.

“O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente”, diz o artigo 14 da Constituição Federal.

A Pesquisa Opus/Estado de Minas foi realizada em Belo Horizonte entre os dias 6 e 8 de maio, sendo registradas 400 entrevistas. A margem de erro é de 5 pontos, com intervalo de confiança de 95%.