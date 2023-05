Pesquisa Opus/EM: Nikolas, Tramonte, Viana e Duda são os mais citados em BH

440

A margem de erro é de 5 pontos, com intervalo de confiança de 95% (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

Pesquisa realizada pelo pelo Instituto Opus (opuspesquisa.com) e publicada com exclusividade pelomostra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) com 15% das intenções de voto no cenário estimulado – quando nomes de possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados.

Na sequência, a disputa está acirrada, com seis nomes entre 10% e 5% das intenções. São eles: Mauro Tramonte (Republicanos) com 10%; o senador Carlos Viana (Podemos) e a deputada federal Duda Salabert (PDT), ambos com 9%; o jornalista Eduardo Costa (Cidadania) e o ex-deputado estadual João Leite (PSDB), com 6%; e o atual prefeito Fuad Noman (PSD), com 5%.

De acordo com o levantamento, 14% disseram que anulariam ou votariam em branco na disputa pela prefeitura da capital e outros 15% não souberam dizer ou não quiseram responder.

Sem Nikolas

O Instituto Opus simulou um outro cenário para saber as intenções de voto dos eleitores, desta vez sem Nikolas Ferreira e com o deputado estadual Bruno Engler o substituindo. Nesse caso, Viana está numericamente à frente na disputa, com 11% das preferências.





Depois do senador, aparecem Tramonte e João Leite, com 9% cada; além de Duda e Eduardo Costa, ambos com 7%. Na sequência, estão Fuad e Áurea Carolina, com 5%; Aro e Engler com 4%; Lacerda com 3%, Azevedo e Silveira com 2%, Brant, Barbosa e Lucas Gonzales (Novo) com 1%. Já Reginaldo Lopes ficou entre 0% e 1%.

Segundo o levantamento, 16% disseram que anulariam ou votariam em branco na disputa pela prefeitura da capital e outros 13% não souberam dizer ou não quiseram responder.

A Pesquisa Opus/Estado de Minas foi realizada em Belo Horizonte entre os dias 6 e 8 de maio. Foram feitas 400 entrevistas com eleitores. A margem de erro é de 5 pontos, com intervalo de confiança de 95%.