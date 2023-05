Pesquisa Opus/EM: veja os mais conhecidos e rejeitados para prefeito de BH

440

O levantamento também avaliou o potencial de votação e de crescimento dos possíveis candidatos (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A/PRESS)

Pesquisa realizada pelo Instituto Opus e publicada com exclusividade pelo Estado de Minas avaliou o conhecimento e a rejeição de 17 possíveis candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. Primeiro, o eleitor foi questionado se conhecia cada um dos políticos e, em caso afirmativo, se teria grandes chances de votar, se poderia votar ou se nunca votaria.

O nome que mais eleitores escolheram com "grandes chances de votar" foi o do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), com 19%. Seguido pelo senador Carlos Viana (Podemos) e pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), ambos com 11%.

Por outro lado, o nome que a população de BH disse mais vezes que "nunca votaria" foi o de João Leite (PSDB), com 52%. Em seguida, aparecem o ex-prefeito Márcio Lacerda (PSB) com 47%, Nikolas com 44% e Eduardo Costa (Cidadania) com 43%.

Potencial de votação

Já o candidato mais desconhecido, para 56% dos eleitores entrevistados, é o deputado federal por Minas Gerais Lucas Gonzales (Novo), seguido pelo deputado estadual Bruno Engler (PL) e pelo ex-vice governador Paulo Brant (PSDB), ambos com 49%.

O levantamento também avaliou o potencial de votação e de crescimento, ao somar a porcentagem dos candidatos que os entrevistados disseram ter "grandes chances de votar" e que "poderiam votar". Neste cenário, foi considerado o caso hipotético de 100% dos eleitores do município conhecerem o respectivo político.

O resultado colocou Tramonte em primeiro, com 53% de potencial de votação. Na sequência, estão Viana, com 50%; Lacerda e Costa, com 44% cada; Leite com 42% e Duda Salabert (Psol) com 40%.

No segundo pelotão, aparecem Nikolas, com 39%; Fuad Noman (PSD) com 35%; Áurea Carolina (Psol) com 31%; Marcelo Aro (PP) e Gabriel Azevedo (sem partido), com 29% cada; Alexandre Silveira (PSD) com 27% e Engler com 26%. Fecham a lista: Reginaldo Lopes (PT), com 23%; Paulo Brant com 20%; Iran Barbosa com 19% e Gonzales com 12%.

A Pesquisa Opus/Estado de Minas foi realizada em Belo Horizonte entre os dias 6 e 8 de maio, sendo registradas 400 entrevistas. A margem de erro é de 5 pontos, com intervalo de confiança de 95%.