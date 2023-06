Arthur Lira e Ciro Nogueira participam de evento em BH nesta quinta-feira

440

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) (foto: Sergio Lima/AFP e Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O diretório mineiro do PP terá como novo presidente o deputado federal Antônio Pinheiro Neto, conhecido como Pinheirinho. A sigla terá ainda o deputado estadual Adriano Alvarenga como vice-presidente, o deputado federal Dimas Fabiano como primeiro-secretário e a deputada Federal Ana Paula Leão como tesoureira.





Antes da votação, Lira criticou a falta de articulação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que uma derrota não seria culpa do Legislativo.





















A cúpula do Progressistas (PP) se reúne em Belo Horizonte nesta quinta-feira (1/6) para a posse da nova diretoria estadual do partido. De acordo com a sigla, estão confirmadas as presenças do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e dos senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Tereza Cristina (PP-MS).