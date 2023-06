Lira pode ser julgado por corrupção passiva pelo STF na semana que vem

440

Arthur Lira (PP-AL) pode ser julgado na próxima terça-feira (6/6) pela Primeira Turma do STF (foto: Acervo Câmara dos Deputados)





O presidente da Câmara pode ser julgado já na próxima terça-feira (6/6), se houver sessão da Primeira Turma. Um novo parecer da PGR sobre o caso, enviado em abril, também deve ser analisado se os ministros do colegiado se reunirem.





Nesse documento, o Ministério Público (MP) mudou o posicionamento original, defendendo o arquivamento do caso por falta de provas. Na primeira manifestação, a Procuradoria havia denunciado o deputado federal.





Lira se tornou réu por corrupção ativa na Primeira Turma do STF em 2019. Em 2012, um assessor parlamentar do atual presidente da Câmara foi apreendido com R$ 106 mil ao tentar embarcar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O assessor afirmou, ao ser preso, que o dinheiro era de Lira.









A primeira denúncia da Procuradoria também tinha acusações por lavagem de dinheiro, o que foi rejeitado pelo STF no julgamento de 2019.





Em ofício enviado ao STF, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, afirmou que a acusação contra Lira não procede porque a denúncia foi embasada em delação premiada do doleiro Alberto Youssef.





"Os elementos indiciários que subsidiam a denúncia não são capazes de comprovar o nexo de causalidade entre a apreensão de valores em poder de Jaymerson Amorim e a suposta prática do ato de ofício por parte do deputado federal Arthur Lira", escreveu Lindôra.

