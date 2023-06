MP faz operação contra prefeito que se casou com adolescente no Paraná

Prefeito de Araucária Hissam Hussei Dehaini, de 65 anos, se casou com uma adolescente poucos dias depois de ela completar a idade legal para o matrimônio (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A casa do prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini, foi alvo nesta quinta-feira (1º/6) de uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), vinculado ao Ministério Público do Paraná (MPPR). Com 65 anos, o prefeito se tornou um dos assuntos mais comentados após se casar com uma adolescente de 16 anos.