Sogra de prefeito que casou com adolescente é exonerada do cargo

O prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini (sem partido) exonerou a sogra, Marilene Rôde, do cargo de secretária de Cultura e Turismo. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da cidade nesta quarta-feira (26/04), sem apresentar a justificativa do motivo por parte da prefeitura.



Dehaini, de 65 anos, se casou com Kauane Rode Camargo, uma adolescente de 16 anos, no dia 12 de abril. O matrimônio ocorreu um dia após o aniversário da jovem, ou seja, assim que alcançou a idade mínima legal para que o casamento fosse válido. No dia seguinte,



Marilene foi nomeada para o cargo na Secretaria de Cultura e Turismo . Antes ela exercia o cargo de diretora-geral na Secretaria de Educação do município.









Suspeita de nepotismo





Na tarde de ontem (25/04), Dehaini anunciou sua desfiliação do partido Cidadania e o Ministério Público do Paraná (MP-PR) divulgou que apura a possível prática de nepotismo por parte do prefeito, uma vez que a Constituição Brasileira proíbe agentes públicos de nomear, contratar ou favorecer familiares em cargos do poder público.

Além da atual sogra, o prefeito empregou pelo menos mais quatro familiares na prefeitura de Araucária: Hilda Lukalski Seima, vice-prefeita e ex-cunhada de Hissam, Aline de Deus Dehaini, assessora executiva do prefeito desde 2021 e ex-esposa de Hissam, Yasmim Hissam Dehaini, secretária municipal de administração desde 2022 e filha de Hissam e Ryam Hissam Dehaini, Secretária municipal de Gestão de Pessoas desde 2023 e também filha de Hissam.