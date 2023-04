Prefeito que casou com adolescente de 16 anos foi preso duas vezes

Prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini (sem partido), que ganhou notoriedade nos últimos dias por ter se casado com uma adolescente de 16 anos, foi preso duas vezes durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico. Ele foi alvo da Justiça como pessoa pública e também como empresário.