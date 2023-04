Prefeito que casou com adolescente de 16 anos deixa o partido Cidadania

Prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini (foto: Carlos Poly/SMCS) O prefeito de Araucária, no Paraná, Hissan Hussein Dehaini, anunciou nessa terça-feira (25/4) ter saído do partido Cidadania. Em nota, o homem agradeceu a "convivência" na sigla, a qual relatou ter sido sua única legenda desde 2009.





O desligamento do prefeito de 65 anos ocorreu dias após ele ter se casado com a adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos, que foi Miss Araucária Teen 2022. Dois dias depois do casamento, a mãe da jovem foi promovida à secretária de Cultura e Turismo da cidade de Araucária, no Paraná. Ela já era comissionada no serviço público, mas na área da Educação.



Leia também: Prefeito que casou com adolescente de 16 anos foi preso duas vezes





No Brasil, é permitido o casamento a partir dos 16 anos, se houver consentimento dos pais. A mãe da jovem, Marilene Rode, já tinha relações com o governo municipal por ocupar um cargo comissionado na diretoria-geral da Secretaria de Educação de Araucária. Ela foi nomeado ao cargo de secretária dois dias após a união da filha com o político.





Hissam já foi preso durante a CPI do Narcotráfico e outros casos de nepotismo envolvendo a prefeitura.