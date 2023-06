Nikolas Ferreira protocola ação popular contra Zanin no STF

440

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) protocolou, nesta quinta-feira (1º/6), uma ação popular contra a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o parlamentar, a escolha viola os princípios da moralidade e impessoalidade. "Lula quer emparelhar o STF, mas não aceitaremos", afirmou Ferreira em um post no Twitter.





Para ser confirmado no cargo de ministro do Supremo, Zanin precisa ser aprovado em sabatina realizada pelo Senado que ainda não há um prazo específico para que seja marcada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após a sabatina na comissão, a indicação de Zanin será votada no plenário da Casa. Para ser aprovado, Zanin terá que ter o aval da maioria dos senadores, o equivalente a 41 votos — 50% mais um das 81 cadeiras da Casa.





* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca