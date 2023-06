Lula nega que Lira tenha pedido ministérios: 'Nem poderia pedir'

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou que Arthur Lira (PP-AL) tenha pedido ministérios para facilitar a votação da Medida Provisória (MP) 1.154/23, que estabelece a estrutura ministerial do governo. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na noite dessa quarta-feira (31/5) sob fortes críticas de Lira sobre a articulação do executivo com os parlamentares.









Em Brasília também corria o boato de que Lira teria pedido a demissão do ministro dos Transportes, Renan Filho, em retaliação ao senador e adversário Renan Calheiros (MDB-AL). O presidente da Câmara, no entanto, negou. “É falsa e descabida a informação que pedi ‘a cabeça de ministro’, e muito menos em troca de aprovação de qualquer proposta do Governo”, disse Lira.





Com a aprovação da MP no Senado, nesta quinta-feira (1/6) , faltando 12 horas para perder a validade, o governo evita que sua estrutura volte aos moldes que eram na administração de Jair Bolsonaro (PL). Lula mantém pelo menos 14 ministérios que estavam sob ameaça de deixarem de existir.





Questionado sobre uma possível reforma ministerial, o petista negou. “Não está na minha cabeça fazer uma reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe e eu tenha que mudar. Por enquanto o time tá jogando melhor que o Corinthians”, disse Lula