Ciro Nogueira em BH: 'Seria um sonho ter o Zema no PP'

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas (PP), declarou nesta quinta-feira (1/6), em Belo Horizonte, que "seria um sonho" ter o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), filiado ao PP. O parlamentar participa, ao lado da senadora Tereza Cristina (PP-MS), do evento de posse da nova diretoria estadual do partido, realizado em um hotel da Região Centro-Sul da capital.

"Eu sou um admirador do trabalho do governador Romeu Zema, por tudo que ele fez em Minas Gerais e pela maneira que se comunica. Ele terá sempre as portas abertas no nosso partido, seria um sonho ter ele nas nossas fileiras", declarou ao ser questionado pela reportagem do