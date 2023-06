General Heleno desconhece 'minuta do golpe': 'Jamais vi esse documento'

Heleno é ouvido na manhã desta quinta-feira (1/6), na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa (foto: Reprodução/CLDF)

O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, disse que desconhece a 'minuta golpista' encontrada na casa do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. De acordo com o militar, ele 'nunca' teve contato com o material e classificou o documento como 'apócrifo'.