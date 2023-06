Do Val publica foto dele e de Dino de sunga: 'Quem tem a melhor arma'

440

Li alguns falando da minha altura! Kkkkkk vou mostrar pra vocês quem é mais alto e que tem a melhor arma! pic.twitter.com/9J9yFcZsXs %u2014 Marcos do Val (@marcosdoval) June 1, 2023

O senador Marcos do Val (PODE-ES) publicou, nesta quinta-feira (1/6), uma imagem em que ele e o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSOL), estão de sunga . O parlamentar sugeriu uma comparação do tamanho dos pênis entre os dois, escrevendo na imagem “cada um usa a arma que têm (sic)”.

Senador Marcos do Val comparou tamanho do pênis a uma arma e disse ser melhor que Flávio Dino (foto: Reprodução / Twitter / Marcos do Val)

A imagem veio como resposta a uma provocação do criador digital Helder Maldonado, da página ‘Galãs feios’. Ele respondeu um post de Do Val em que ele aparece usando uma camisa da SWAT (sigla em inglês para Special Weapons and Tactics ou Armas e Táticas Especiais, em português), com a legenda “Não tenho medo da morte, tenho medo do tempo!”.

Helder então questionou: “Comprou essa camiseta na Galeria do Rock?”, em um deboche sobre a peça. O senador então encaminhou a foto, em resposta ao criador e a outros internautas. “Li alguns falando da minha altura! Vou mostrar pra vocês quem é mais alto e que tem a melhor arma!”, publicou, em referência aos tamanhos das genitálias. Ele ainda mandou a publicação em uma resposta a um de seus tweets, em que um usuário do Twitter dizia “anão”, uma brincadeira com a expressão “ah não”.

O membro da ‘Galãs feios’ ainda acusou o parlamentar de “passar o dia todo buscando foto do Flávio Dino de sunga”. A publicação do senador fez com que ele ganhasse a alcunha de “Manja rola” nas redes sociais.

Cuidado aí pessoal do senado ao entrar no banheiro, tem um cara aí que é o manja rola da Swat! pic.twitter.com/eVC4hxcSgm %u2014 Discípulo (@Discpulo6) June 1, 2023

Senador Manja Rola pic.twitter.com/amxLbXsnhM %u2014 Galãs Feios (@galas_oficial) June 1, 2023

Do val é manja rola agora KKKKKKKK, Ok, esse cara tem sérios distúrbios, TOTALMENTE fora da realidade. https://t.co/Wrq7PNi4Er %u2014 Corra Lolla © corra na CPMI %u262D%uD83D%uDC30%u2728%uFE0F (@lo_l_la) June 1, 2023

Em outro tweet, Do Val ainda respondeu à pergunta de Helder sobre a origem de sua camiseta. “Galeria do rock? Nem faço ideia que lugar é esse, mas como você conhece, tenho certeza que deva ser um local de sonegação de impostos e de contrabando. Lugar que casa muito bem com o seu perfil. Quanto o meu trabalho com a SWAT…..nem vou perder meu tempo. Continua me seguindo já que ficou viciado”, publicou.