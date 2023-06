Zema diz ser mal interpretado em fala sobre estados dependentes de auxílio

440

O governador Romeu Zema (Novo) se retratou após receber críticas por fala apontada como preconceituosa. Neste sábado (3/6), durante o segundo dia do encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Belo Horizonte, o mineiro disse que sua frase sobre os estados das regiões que integram o grupo terem mais trabalhadores que no no restante do Brasil, foi mal interpretada.









“São estados onde, diferentemente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial ”, disse o governador mineiro.





Em pronunciamento que abriu o segundo e último dia do encontro, Zema disse que não se expresou da melhor forma e que foi mal interpretado.





"Ontem, por uma questão talvez de não usar as palavras mais adequadas, eu acabei sendo mal interpretado. Porque quem conhece o brasileiro sabe que o que ele quer é um trabalho digno. Ele recebe o auxílio porque não está tendo opção e nós governadores do Sul e Sudeste valorizamos a geração de empregos", afirmou.





Zema foi alvo de críticas pela primeira fala. Nas redes sociais, opositores e políticos trataram a declaração como preconceituosa e xenófobica.





De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a maioria dos estados brasileiros têm mais habitantes com carteira assinada do que pessoas recebendo auxílios.