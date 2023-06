Moraes: 'Espero que não tenhamos mais eleições tão polarizadas'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, discursou durante o Encontro Nacional de Segurança nas Eleições, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/6), onde destacou a polarização do pleito de 2022, tema da reunião com representantes da justiça eleitoral dos 26 estados e do Distrito Federal.