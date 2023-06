Moraes sobre 2022: 'Eleição mais conturbada da era democrática brasileira'

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as eleições de 2022 foram as “mais conturbadas da história democrática brasileira”. A declaração foi feita durante Encontro Nacional de Segurança nas Eleições que acontece nesta sexta-feira (2/6), em Belo Horizonte.

'Cabo de guerra' entre Lula e Lira é fruto do 'presidencialismo do descaso' criado por Bolsonaro, diz professor da USP

O ministro afirmou também que surgiram novos desafios, como fake news, que levou a justiça eleitoral a sair de uma posição minimalista para atuar no combate ao que chamou de “verdadeiras milícias digitais”.

“Milícias digitais, que durante as eleições, não propagavam só o ódio, só o fim da democracia, o fim da justiça eleitoral, propagavam de maneira absurda que as urnas eram fraudadas, mas também amedrontava o eleitor para que ele não comparecesse”, afirmou.

Ressaltou ainda que há muito trabalho realizado para que as eleições aconteçam e que, sendo a quarta maior democracia do mundo, somos a única que tem os resultados eleitorais divulgados em poucas horas.

Alexandre de Moraes participou do Encontro Nacional de Segurança nas Eleições, m Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A press)

Com o tema, "Inteligência e segurança institucional na Justiça Eleitoral e Eleições 2022", o evento reúniu representantes dos Tribunais Regionais Eleitorais e forças de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal. Moraes participou da palestra de abertura, ao lado do delegado da Polícia Federal e secretário de Polícia Judicial do TSE, Disney Rosseti.