Moraes não inclui ação sobre inelegibilidade de Bolsonaro em pauta do TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de 16 investigações no TSE (foto: Lula Marques/Agência Brasil) O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não incluiu na pauta de julgamento da corte da próxima semana uma ação que pode resultar na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O tema não aparece na agenda de julgamentos entre os dias 6 e 13 deste mês.













A ação foi apresentada ao tribunal em agosto de 2022 pelo PDT. Ao todo, Bolsonaro é alvo de 16 investigações no TSE, sendo que a que trata da reunião com embaixadores é a mais avançadas. Foram ouvidas testemunhas, ocorreu a coleta de documentos, informações e anexação de materiais obtidos por inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal.